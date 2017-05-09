Wikipedia Çinpedia
İŞ-YAŞAM

Wikipedia’ya karşı 'Çinpedia'

Çin'de üniversite ve araştırma enstitülerinden 20 bin uzman tarafından hazırlanacak "Çin Wikipedia'sı" gelecek yıl okurlarıyla buluşacak

09 Mayıs 2017 Salı, 14:34:59 Güncelleme: 14:37:52 AA

Çin, 20 bin uzmanla kendi Wikipedia'sını oluşturmak için hazırlıklara başladı

China Daily’nin haberine göre, ülkedeki üniversite ve araştırma enstitülerinden 20 bin uzman tarafından hazırlanacak Çin tarzı Wikipedia gelecek yıl kullanıcılarıyla buluşacak.

Ülkenin tarihi ve kültürel alanlarının yanı sıra 100’den fazla farklı disiplinde bilgi içerecek internet ansiklopedisi, her biri bin kelimeden oluşan 300 bin makaleden oluşacak.

Uzmanlar, hazırlanan bilgi kaynağının Çin ansiklopedilerinin dijital ansiklopedi haline getirilmesiyle oluşturulacağını belirtirken, söz konusu projenin Wikipedia’ya denk bir çalışma olmaktan öte onu geride bırakacak şekilde hazırlanacağını kaydetti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    darısı bizim başımıza. boş işlerle uğraşmak yerine böylesine önemli bir işi yapacak kişilere ihtiyaç var.
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Patates ve soğan üreticisi yeni sezondan ümitli
İŞ-YAŞAM

"Patates düşerse soğan da düşüyor"
Türk milyarderlerin çocukları
İŞ-YAŞAM

Hangi Türk milyarderin kaç çocuğu var?
Paşabahçe Mısır'da fabrika satın alıyor
İŞ-YAŞAM

Paşabahçe Mısır'da fabrika satın alıyor
Yaş çayda yerli işçi sorunu döviz kaybına neden oluyor
İŞ-YAŞAM

Her işçi ortalama 3-4 bin dolar kazanıyor
Antep fıstığında düşük rekolte beklentisi fiyatı yükseltti
İŞ-YAŞAM

Fiyatı arttı, kilosu 35 TL oldu
Perakende satış hacmi Mart'ta arttı
İŞ-YAŞAM

Perakende satış hacmi Mart'ta arttı
Yıldız Entegre Romanya'da fabrika açıyor
İŞ-YAŞAM

TÜRK DEVİNDEN ROMANYA'YA 150 MİLYON EUROLUK YATIRIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te temel atma töreninde konuştu
İŞ-YAŞAM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUVEYT’TE
Köprüdeki gişe çalışmaları erken bitebilir
İŞ-YAŞAM

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEN İYİ HABER!
Dünya annelerine 50 milyon dal kesme çiçek
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEN DÜNYA ANNELERİNE GÖNDERİLİYOR
Wikipedia’ya karşı 'Çinpedia'
İŞ-YAŞAM

HAZIRLIKLAR BAŞLADI, WİKİPEDİA'YA RAKİP GELİYOR
Hava kargo en çok domates ihracatçısını sevindirecek
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA AYNI GÜN GÖNDERİLECEK
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme