Türk domates üreticisi, önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan hava kargo taşımacılığı ile hasat edilen ürünlerini aynı gün başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu'daki merkezlere ulaştırma imkanı bulacak.

AA muhabirinin, sektör temsilcilerinden aldığı bilgiye göre, ihracatçılarla Türk Hava Yolları (THY) arasındaki kargo taşımacılığı görüşmelerinin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Fiyat ve destinasyon tarifelerinde anlaşma sağlanmasının ardından başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu'ya günlük yaş meyve sebze gönderilecek.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, geçen ay İstanbul'da bir araya geldikleri THY Kargo yetkililerine taleplerini ilettiklerini söyledi.

THY Kargo yetkilileri ile 12 Mayıs'ta İzmir'de bir toplantı daha yapacaklarının hatırlatan Seyyar, "Bu toplantıda hava kargo ile görüşmelerimizin sonuçlanmasını bekliyoruz. Görüşmelerde destinasyonlara göre fiyatlar belirlenecek ve hemen akabinde İzmir, Antalya, Adana gibi önemli miktarda üretim yapılan illerimizden günlük yaş meyve ve sebze ihracatı başlayacak." dedi.

Seyyar, domatesin ise Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu hatırlattı.

Bazı Türk domates üreticilerinin, ürünlerini daha iyi fiyata satabilmek amacıyla Ortadoğu'ya yöneldiğini dile getiren Seyyar, şöyle konuştu:

"Bu yüzden hava kargo en çok domates ihracatçısını sevindirecek. Domateste ihracat geliri Rusya'ya oranla Arap ülkelerinde 3-4 kat fazla. Dolayısıyla Rusya ile ilgili domates konusunun abartıldığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkeye yapılan domates satışı toplam üretimin yüzde 5'i bile değil. Birlik olarak alternatif pazarlar üzerinde çalışıyoruz ki bunda da Körfez, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri öne çıkıyor.

Arap ülkelerine günlük ihracat yapma konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hava kargonun başlamasıyla Türkiye'de toplanan domates aynı gün Kuveyt, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi tüketimin fazla olduğu merkezlere ulaşacak. İhracatımız için iyi bir sıçrama olacağını düşünüyoruz. İnşallah çalışmaların sonuçlanmasıyla Ortadoğu'da belirli merkezlere günlük yaş meyve sebze gönderebileceğiz."

ARAP PAZARININ KATMA DEĞERİ DAHA YÜKSEK

İzmir'in Dikili ilçesinde kurulu, dünyanın en büyük ikinci Jeotermal ısıtmalı serasına sahip firmanın yönetim kurulu üyesi Arzu Şentürk Salık ise yılda ürettikleri ortalama 30 bin ton domatesin yüzde 70'ini yurt dışına gönderdiklerini belirtti.

Yeni sezonda Arap ülkelerine ağırlık verdiklerini ifade eden Salık, "Şimdi hava kargoya verilen destekler sayesinde Arap pazarına gireceğiz. Çünkü Rusya ile domateste yaşadığımız süreçte bir kere onlara ihtiyacımızın olmadığını gördük. Domates üreticisi, çevresinde çok güzel pazarlar olduğunu fark etti." ifadelerini kullandı.

Salık, Türk üreticisinin Ortadoğu pazarını keşfettiğini aktardı.

Arap dünyasının çok daha katma değerli bir piyasa olduğunu ifade eden Salık, "Bize Rusya'dan çok daha fazla getirisi olacak bir alan. Rusya ile Arap ülkelerine yaptığımız domates ihracatı değerlerinin arasında yaklaşık 3-4 kat fark var. Rusya'ya ihracatta ortalama kilogram değerimiz 3 lirayken Arap coğrafyasına bunu 10-15 lira arasında satabileceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.