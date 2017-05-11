Türkiye’de son 5.5 yılda 8 bin 285 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. İş kazasında ölen işçi sayısı geçen yıl bin 970, bu yılın 4 aylık döneminde de 586 kişi oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak için “Hedef sıfır kaza” sloganıyla kampanya başlatacaklarını söyledi.



Habertürk Gazetesi'nden Ahmet Kıvanç ve Tahsin Akça'nın haberine göre, Müezzinoğlu, bu amaçla önümüzdeki 4 ay boyunca işyeri ziyaretleri yaparak işçi ve işverene iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirme ve rehberlik yapılacağını, sonraki aşamalarda, uyarılara rağmen önlem almayanlara yaptırım uygulanacağını vurguladı. Bakan Müezzinoğlu, dün 81 ilin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürüyle video konferans bağlantısı yaptı. Geçen 4 aylık dönemde taşra teşkilatınca istihdam seferberliği kapsamında Türkiye genelinde 104 bin ev ve işyeri ziyareti gerçekleştirildiğini kaydeden Müezzinoğlu, böylece ilk turun tamamlandığını belirtti.

Müezzinoğlu, sanayisi yoğun 12 ilden başlatacakları kampanyada önceliği inşaat sektörüne vereceklerini ancak iş kazasının yoğun olduğu diğer sektörleri de ihmal etmeyeceklerini ifade etti. Kampanyada amaçlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçi ve işveren nezdinde bilgilendirme yaparak duyarlılığı artırmak ve bilinç geliştirmek olduğunu kaydeden Müezzinoğlu, eylül ayına kadar sürecek kampanyada esas amaçlarının ise iş kazalarını sıfırlamak olduğunu vurguladı.Müezzinoğlu, bu ziyaretler sırasında ilk başta bilgilendirme yapacaklarını, gördükleri aksaklıklar konusunda işverenleri uyaracaklarını söyledi. Aksaklık görülen işyerlerinin tekrar ziyaret edilmesi talimatını veren Müezzinoğlu, “Eğer ‘Sizin işiniz gücünüz yok mu’ diyerek savsaklayan olursa, onlara işimizin gücümüzün bu olduğunu gösterin” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenin kusurundan kaynaklanan iş kazasında, kaza yapan işçi için gerçekleştirilen hastane masrafları ile engelli hale gelen işçiye gelecek yıllarda ödenecek iş göremezlik aylıklarını, kusuru oranında işverene rücu ettirerek tahsil ediyor. Mevzuata göre yalıtım eldiveni kullanılması gerektiği halde işçinin eldivensiz çalıştırılması sonucu elektrik çarpmasından kaynaklı kaza meydana gelirse işveren sorumlu tutuluyor. Böyle bir kazada işçi yüzde 20, işveren yüzde 80 kusurlu kabul edilirse, SGK’nın yaptığı ödemenin yüzde 80’i işverenden tahsil ediliyor. Öte yandan 1 Ocak’ta başlayan mesleki yeterlilik düzenlemesi sonrası işverenler, işçinin sertifikasız olduğu tespit edilirse,TCK’nın 85. maddesine göre taksirle öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Müezzinoğlu, Karabük’te işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almadan binanın çatısında çalıştığına ilişkin haberleri SGK ve İŞKUR Karabük il müdürlerine sordu. Müezzinoğlu, nasıl bir işlem yapıldığının bildirilmesini istedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

2012’de yapılan mevzuat değişikliğinin kamuoyuna anlatılması çalışmaları devam ederken, o tarihten bu yana 5.5 yıllık dönemde 8 bin 285 işçi iş kazalarında yaşamını yitirdi. İş kazalarında en fazla ölüm bin 970 kişiyle geçen sene yaşanırken, bu yıl ilk 4 ayda 586 kişi öldü. En fazla iş kazası inşaat sektöründe yaşanıyor.Geçen yılki iş kazalarında inşaat sektöründe 442 kişi yaşamını yitirdi. Çoğunluğu tarım işçilerinin taşınması sırasında olmak üzere 389 kişiyle ikinci sırayı tarım-orman işkolu aldı.Müezzinoğlu, istihdam seferberliği kapsamında 1 Ocak-3 Mayıs arasında 767 bin 322 kişinin işe girdiğini söyledi.Müezzinoğlu, ayrıca 108 bin 949 kişinin işbaşı eğitimi, 126 bin 995 kişinin de toplum yararına çalışma programları kapsamında istihdam edildiğini, böylece bu dönemde yeni istihdam edilen kişi sayısının 1 milyon 3 bin 266 kişi olduğunu belirtti.Müezzinoğlu, artı istihdam kapsamında bu yıl 1.5 milyon kişinin işe girmesini hedeflediklerini vurguladı.