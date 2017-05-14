sanayiciye TRT payı, TRT payı
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Sanayicide TRT payı sevinci yaşandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, tüketilen elektrik miktarı üzerinden alınan yüzde 2'lik TRT payının kaldırılacağını açıklaması sanayiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Karan "Üzerimizden yük kalktı" dedi

14 Mayıs 2017 Pazar, 11:16:37 Güncelleme: 11:18:45 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün, Üretim Reform Paketi'ni açıklarken sanayicilerin elektrik tüketimlerinde TRT'ye ödedikleri payın kaldırılacağını söylemişti. Söz konusu gelişme 2015 itibarıyla TRT payı için 344,2 milyon lira ödeyen sanayicileri sevindirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı açıklamada, devletin bugüne kadar kendi maliyetlerinin bir kısmını sanayicinin üzerine yıktığını dile getirdi. Özdebir, şunları kaydetti:

"Daha önce TRT payının, bu kurumun yurt dışındaki soydaşlarımıza yönelik yayınlarının maliyetlerini karşılamak amacıyla alındığı açıklanıyordu. Şimdi bu kaynak şans oyunları gelirlerinden sağlanacak. TRT payı sanayicilerin maliyetlerini yükselten bir unsurdu ve rekabet koşullarımızı olumsuz etkiliyordu. Yüzde 2'lik TRT payının kaldırılmasından ziyade devletin sanayiciye bakış açısının değişmesi anlamında köklü bir değişiklik algıladım. Bundan da çok mutlu oldum"



"ÜZERİMİZDEN YÜK KALKTI"

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, kararı son derece olumlu bulduklarını ifade etti.
Yayan, TRT payı gibi kesintilerin dünyanın hiçbir yerinde uygulanmadığını dile getirerek, "Bu kesinti sektörümüzün rekabet gücünü azaltıyordu. TRT ve çevre katkı payları bizler için önemli maliyet unsurları. TRT payı enerjinin kullanım miktarına göre alındığı için zaman zaman ödenen paralar yıllık 600-700 milyon liralara kadar varıyordu. Bunun alınmamasıyla üzerimizdeki yüklerden biri kalkmış olacak. Bu kararı onaylamalarından dolayı Bakanlar Kuruluna da müteşekkiriz." diye konuştu.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Ali Tekin Çelik de enerjinin iş dünyasının önemli maliyet unsurlarından olduğunu dile getirdi.

Sanayici ve iş adamlarının yıllardır TRT payının kaldırılması için mücadele verdiğini Çelik, "Sanayiciden gelen bu yakınmaları dikkate alan Bakanlığımız sorunu çözmek isteyerek TRT payı ile ilgili düzenlemeyi yaptı. Bu yaklaşımdan çok memnun kaldığımızı, kriz ortamında sanayici ve iş adamlarına nefes aldıracağını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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