Novartis Nestle Wesley Sneijder Lukas Podolski Samuel Eto’o
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Türkiye’nin imajı için ter dökecekler

Novartis ve Nestle’nin askıya aldığı Türkiye’nin tanıtım kampanyasına futbolcular destek verecek. TİM Başkanı Büyükekşi, Eto’o ile çekim yapıldığını, Podolski ve Sneijder’in de sırada olduğunu söyledi

16 Mayıs 2017 Salı, 01:23:23 Güncelleme: 01:52:51

Türkiye’de top koşturan yabancı futbolcular Novartis ve Nestle’nin askıya aldığı ülke tanıtım kampanyasına dahil oluyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye yönelik uluslararası algıyı düzeltmek için hazırladıkları, 27 Mart’ta başlayan reklam çalışmalarına futbolculardan da destek geldiğini söyledi. Soysal Danışmanlık tarafından İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 12’nci Perakende Liderler Konferansı’nda konuşan Büyükekşi, Antalyaspor’un takım kaptanı Samuel Eto’o ile çekim yaptıklarını, Galatasaray’ın yıldız oyuncularından Lukas Podolski ve Wesley Sneijder’ın da reklamda yer alacağını söyledi. Büyükekşi, “Podolski’yi, Sneijder’ı ayarladım” dedi.

NASDAQ DA KATILDI

Kampanyanın 7 ülkede devam ettiğini kaydeden Büyükekşi, Yandex ve Nasdaq’ın CEO’suyla da çekim yaptıklarını vurguladı. TİM Başkanı, Almanya’da firmaların ‘Nasıl Türkiye lehine bu kadar güzel şeyler söylersiniz’ diye tehdit edildiğini aktardı. İngiliz Financial Times Gazete’si 26 Nisan’da İsviçre merkezli gıda devi Nestle’nin imajının Türkiye’deki siyasi tartışmalardan etkilenmemesi için kampanyaya katılımını askıya aldığını, İsveç merkezli ilaç üreticisi Novartis’in ise kampanyaya dahli konusunda gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurmuştu. Ekonomi Bakanı Zeybekci, iki şirketin sadece beklemeye geçtiklerini söylemişti.

FUTBOLCULARDAN İMAJA KATKI

Antalyaspor’un kaptanı Eto’o ile Galatasaray’ın yıldız futbolucularından Podolski ve Sneijder, Türkiye’nin imajına katkı yapacak.

Novartis ve Nestle’nin kararını Habertürk gündeme getirmişti.

KAMPANYA 27 MART’TA BAŞLADI

Ekonomi Bakanlığı, TİM ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 27 Mart’ta başlattığı kampanyada, Türkiye’de iş yapan 16 uluslararası şirketin üst düzey yöneticilerinin Türkiye hakkındaki görüşleri yer alıyor. Reklam “Yabancı dostlarımızın dilinden Türkiye...” cümlesiyle başlıyor.

TÜRKİYE’NİN TANITIM FİLMİ 7 ÜLKEDE YAYINLANIYOR

Reklam filmleri Almanya, ABD, Rusya, İngiltere’nin yanı sıra Fransa, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yayınlanıyor. İki bölüm halinde yayınlanan reklam filmlerinde 16 uluslararası şirketin yöneticileri yer alıyordu. Reklam filmlerinde Samsung, Axa, Hyundai Assan, Nestle, Danone, Vodafone, Toyota, Ford, Fiat Chrysler, BNP Paribas, Sberbank, Unilever, Sanofi, GlaxoSmithKline Novartis ve General Electric’in üst düzey yöneticileri yer almıştı.

 

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