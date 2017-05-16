Uber, Waymo, Google, Anthony Levandowski
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Mahkeme Uber'i patent hırsızlığıyla suçlayan Google'ı haklı buldu

Teknoloji devleri Uber ve Waymo arasında bu ay başında başlayan davada hakim, Uber’in sürücüsüz araçlarla ilgili Google’a bağlı Waymo’dan çaldığı iddia edilen binlerce belgeyi iade etmesine karar verdi

16 Mayıs 2017 Salı, 15:02:30 Güncelleme: 15:20:53 HABERTURK.COM

Google, Uber’in sürücüsüz otomobil teknolojini kendisinden çaldığı iddiasıyla geçtiğimiz şubat ayında dava açmıştı. Eski Waymo yöneticisi Anthony Levandowski'nin şirketten ayrılıp Uber'e geçmeden önce 14 binden fazla belgeyi beraberinde götürdüğü iddia ediliyordu.

San Francisco’da görülen davada hakim William Alsup, Levandowski’nin Uber’deki sürücüsüz araç projesinde çalışmasının yasaklanmasına karar verdi. Alsup, Waymo’nun Levandowski’nin binlerce belge çaldığına dair “güçlü ve inandırıcı” deliller sunduğunu belirterek belgelerin ay sonuna dek Waymo’ya iade edilmesini istedi. Kararda, “Kanıtların gösterdiği üzere Uber Levandowski’nin elinde Waymo’ya ait 14 bini aşkın gizli belge olduğunu bildiği halde kendisini işe almıştır” denildi.

UBER’İN SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ PROJESİ YASAKLANMADI

Ancak yapılan incelemelerde Waymo’ya ait teknolojinin Uber tarafından “sınırlı olarak” kullanıldığı kaydedildi. Buna göre mahkeme, Uber’ın Waymo’ya ait bilgileri “kısmen çaldığını” kabul etmiş oldu.

Öte yandan mahkeme, Uber’in sürücüsüz araç projesinin yasaklanması yönünde bir karar almadı. Suçlamaları reddeden Uber, mahkemenin sürücüsüz araç üretimini durdurmasının şirkete büyük darbe vuracağını söylüyordu.

Uber sözcüsü Chelsea Kohler, karardan memnun olduklarını belirterek “Böylece sürücüsüz araç projemize devam edebileceğiz” dedi. Google’ın hırsızlık iddiasıyla ilgili olarak Uber’e tazminat davası açabileceği belirtiliyor. 

 

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