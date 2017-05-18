Uçakta elektronik yasağının faturası 1 milyar dolar

DHA'nın haberine göre, Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) Genel Direktörü Alexander de Juniac, bu yasağın Avrupa´ya yayılmasının maliyeti katlayarak artıracağını söyledi.



ABD hükümetinin aralarında Türkiye´nin de bulunduğu 8 ülkeye uyguladığı kabine elektronik cihaz yasağını Avrupa havalimanlarına da genişletmek istemesi havacılık endüstrisinde büyük tepkiyle karşılandı. IATA Genel Direktörü Alexander de Juniac, yasağın Avrupa havalimanlarında da uygulama konulması halinde bunun yolculara ekstra 1 milyar dolar maliyet çıkaracağına dikkat çekti.

Halen Ortadoğu ve Kuzey Afrika´dan ABD´ye yapılan 350 uçuşun yasaktan etkilendiğini hatırlatan Juniac, 28 Avrupa ülkesinin yanısıra İsviçre, Norveç, İzlanda´nın yasak kapsamına alınmasıyla günde 390, haftada 2500 uçuşun bu durumdan olumsuz etkileneceği uyarısını yaptı.



"DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR HAYATIN BİR PARÇASI"



IATA Direktörü Juniac, terör tehdidine karşın laptop ve elektronik cihazları yasaklamanın çözüm olmayacağını aksine yasağın genişletilmesinin Atlantik iş pazarında önemli aksamalar yaşanmasına neden olacağını kaydetti. De Juniac, "Dizüstü bilgisayarlarla seyahat etmek artık günlük yaşamın bir parçası. Bu yasağı meşrulaştıran temelin ne olduğunu tam bilmiyoruz" diye konuştu.



TERÖR MALİYETİ 2,5 MİLYAR DOLAR



Bu arada, geçen yılın bilançolarına bakıldığında terör etkisinin Avrupa´da havayollarına olumsuz etkilerine de dikkat çeken Juniac, "Terör saldırıları nedeniyle insanlar seyahat etmekten kaçınır hale geldi. Avrupa´da arka arkaya gelen terör eylemleri nedeniyle havayolu sektörü 2,5 milyar dolar kaybetti" diye konuştu.