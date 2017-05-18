Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bu yıl ihracatta 155 milyar doların üzerine çıkma yılı olacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CNR ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) tarafından düzenlenen Evteks Fuarı'nı ziyaret etti. Burada bir değerlendirme yapan Zeybekci, "Bu yıl inşallah ihracatta 155 milyar doların üzerine çıkma yılı olacak. Aynı şekilde bunun ihracatçılarımız ve firmalarımız için de en az aynı oranlarla artış yaşadıkları bir yıl olmasını temenni ediyorum. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat yapacağız, daha çok istihdam ve daha çok büyüme gerçekleştireceğiz" dedi.

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