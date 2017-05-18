Mediza Hospital
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Mediza Hospital 'Yenidoğan Çocuk Yoğun Bakım Merkezi Ünitesi’ kurdu

Mediza Hospital'in 'Yenidoğan Çocuk Yoğun Bakım Merkezi' Ünitesi, Doğu Anadolu'nun önemli bir ihtiyacına cevap veriyor

18 Mayıs 2017 Perşembe, 22:01:52 Güncelleme: 22:05:47

Bir çok alanda ülkemizin öncü kuruluşlarından birisi olan Can Holding, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınması ve gelişmesi yolunda önemli bir projeye daha imza attı.

Ağrı - Doğu Beyazıt’ta faaliyette bulunan Can Holding’e ait ‘Mediza Hospital’a Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ‘Yenidoğan çocuk yoğun bakım merkezi ünitesi’ eklendi.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK.”

Can Holding sağlık grup başkanı Cemal Can konuya ilişkin, “Can Holding olarak bu güne değin bir çok atılım yaptık. Enerji, turizm, sağlık ve inşaat alanlarında yaptığımız hizmet ve çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek faaliyette olan Mediza Hospital bünyesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ‘Yenidoğan çocuk yoğun bakım merkezi’ ünitesini devreye soktuk.” İfadesinde bulundu.

Sözlerine devam eden Cemal Can “Bu yatırımları Batı'ya da yapabilirdik ancak biz zoru seçerek, ülkemizin her yerinin ihtiyacı olduğunu düşünerek, kendi yaşadığımız bölgeyi kalkındırmayı tercih ettik.

Yatırımı Doğu Beyazıt’ta yaparak, bu tür kendi yaşadığı coğrafyaya yatırım yapmak isteyenler için örnek olmak istedik. Zor olduğunu biliyoruz ancak ülkemize ve yaşadığımız bölgeye vereceğimiz katkıdan dolayı ayrı bir heyecan ve gurur yaşıyoruz. Bu yatırımları sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bu şekilde atılımlarımız devam edecek, önümüzdeki 5 yıllık plan içerisinde 2 hastane daha devreye sokacağız ” şeklinde ifade etti.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NİN YENİ SAĞLIK MERKEZİ

Mediza Hospital; yalnızca şehrin değil tüm bölgenin hastalarını tedavi edebilecek bir kapasiteye sahip. 16.000 m2 alan üzerine kurulmuş olan hastane, bölgenin en büyük özel hastanesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

“HER ANLAMDA KATMA DEĞER”

Bu yatırımın bölgeye sadece sağlık anlamında katkı sağlamayacağına da değinen Can Holding Sağlık Grup Başkanı Cemal Can “Bölgeye yapılan bu yatırım, büyük bir istihdam olanağı sağlarken ekonomik anlamda da büyük bir katma değer sağlayacaktır. Doğu Anadolu Bölgesi; Mediza Hospital bünyesinde açılan ‘Yeni doğan Çocuk Yoğun Bakım Merkezi ünitesi’ ile temiz, ayrıcalıklı ve hastaların kaliteli bir biçimde tedavi gördüğü bir üniteye daha kavuşacak” dedi.

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