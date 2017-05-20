Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tataristan
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Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nden Tataristan'a dev yatırım

Tataristan´da düzenlenen Kazan Summit 2017 kapsamında Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Tataristan'da yaklaşık 2.5 milyar dolara mal olacak proje için Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minihannov'un da bulunduğu toplantıda imzaları attı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 09:52:25 Güncelleme: 10:00:35 DHA

DHA'nın haberine göre Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti, başkenti Kazan'a 50 km uzaklıktaki Sviyajskiy bölgesinde Türkiye'deki en başarılı sanayi bölgelerinden birisi olan Gebze sanayi bölgesi modelini gerçekleştirmek istiyor.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, projenin ilk defa iki yıl önce Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov'un Türkiye ziyaretinde gündeme geldiğini söyledi. Yıldırım, ziyaret sırasından Tataristan ve Gebze sanayi bölgesi arasında bazı planlara ilişkin geçen yıl memorandum imzalandığını, o günden sonra bölgeye birçok kez ziyaret ve gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bugün işin finans ayağında Rusya'da faaliyet gösteren Türkiye kökenli bankalar (Denizbank Moskova, Yapı Kredi Bank Moskova, Ziraat Bank Moskova, İş Bank Moskova ve Credit Europa Bank), Tataristan Cumhuriyeti ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi olarak üçlü bir imza attıklarını belirtti.

YURT DIŞINDA İLK PROJE 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, gerçekleştirecekleri bu projenin ilk olacağını ancak birçok ülkeden kendileri ile temas kurulduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"İşin kurulması ve işletilmesi Gebze Organize ve Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine ait olacak. Bu bizim yıllardır hayalini kurduğumuz bir şeydi. İlk defa burada hayata geçireceğiz. Alt yapı ve üst yapı ile ilgili öngörülen 800 milyon dolar, artı yapılacak olan inşaat ve yapılar ile birlikte bedel 2,5 milyar dolar gibi bir yatırım maliyeti olacağını düşünüyoruz."

 

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