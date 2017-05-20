Rusya, Türkiye
İŞ-YAŞAM

Rus iş adamları Türkiye'den vazgeçemiyor

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, BTSO tarafından gıda ve tekstil sektöründe nisan ayından bu yana gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonları kapsamında Bursa'ya gelen 114 Rus iş adamı, çeşitli düzeylerde ticari bağlantılar gerçekleştirdi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:51:21 Güncelleme: 11:57:10 AA

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmeye başlamasıyla, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından gıda ve tekstil sektöründe nisan ayından bu yana gerçekleştirilen alım heyeti organizasyonları kapsamında kente gelen 114 Rus iş adamı, çeşitli düzeylerde ticari bağlantılara imza attı.

BTSO'nun, Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) projesi kapsamında 19-24 Nisan'da düzenlediği gıda alım heyeti organizasyonuna 10, 10-14 Mayıs'taki tekstil alım heyeti organizasyonuna ise 104 Rus iş adamı katıldı ve Bursalı firmaların temsilcileriyle ikili iş görüşmelerinde bulundu.

Rusya'nın Ufa kentinden gelen Mir Textile firmasının yöneticisi Kristina Kvachadze, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin oldukça başarılı planlandığını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi durumun düzelmesinin iş dünyası temsilcileri olarak kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Kvachadze, "Bursa tekstilinin hem fiyatı hem de kalitesi çok iyi. İki ülke arasında yaşanan siyasi kriz döneminde de firmalarımız Türkiye ile ticaretlerine devam ettiler. Şu an bizler de bu etkinliklerle yeni iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. Daha önce görüştüğümüz bazı firmalara siparişlerimizi verdik. Yeni iş birlikleri için de görüşmeler gerçekleştirdik. İlerleyen zamanda bu firmalarla da iş birliği yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Kvachadze, Rusya'da tatil denilince ilk akla gelen ülkenin Türkiye olduğuna işaret ederek, Türkiye'yi sadece iş için değil güzel vakit geçirmek için de tercih ettiklerini dile getirdi.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Moskova'dan gelen Natalya Grigoruk da Türk tekstil ürünlerinin kalitesini ispatladığına dikkati çekti.

Türk tekstil ürünlerinin Rusya'daki itibarının hiçbir şekilde zedelenmediğini ifade eden Grigoruk, tekstil sektöründe Bursa ile iş birliğini sürdüreceklerini söyledi.

Grigoruk, Bursa'nın tekstil sektöründe dünyanın lider kentlerinden biri konumunda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özgün tasarımlara sahip yüksek kaliteli ürünleri cazip fiyatlarla satın alabiliyor olmamız, bu organizasyonda yer almamızdaki sebeplerin başında geliyor. Burada hem iş ortaklarımızla görüşmeler gerçekleştirdik hem de yeni firmalarla tanışma fırsatı yakaladık. Politik olarak iki ülke arasında dönem dönem sorunlar yaşansa da Rusya'da Türk malına olan güven sürüyor. Bu yüzden buradaki firmalarla iş birliklerimizi sürdüreceğiz."

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