Akzo Nobel, PPG, Elliot Advisors, Antony Burgmans
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Hissedarlar, 27 milyar euroluk anlaşmayı reddeden Akzo'ya dava açtı

Hollanda merkezli boya üreticisi Akzo Nobel’in ABD’li rakibi PPG Industries’in 27 milyar euroluk satın alma teklifini reddetmesine sert tepki gösteren Akzo’nun en büyük hissedarı Elliot Advisors, şirkete dava açtı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 12:00:37 Güncelleme: 12:05:10 HABERTURK.COM

Akzo Nobel’in PPG ile görüşmeleri sürdürmesinde ısrarcı olan Akzo’nun en büyük hissedarı konumundaki İngiliz fon şirketi Elliot Advisors, şirkete dava açtı. Akzo’nun diğer bazı yatırımcılarının da desteğini alan Elliot Advisors, Amsterdam Girişimciler Kurulu’ndaki yargıçları, Akzo’nun kararının yanlış olduğu ve şirketin kötü yönetildiği konusunda ikna etmeye çalışacak.

Şirket, geçen ay da Akzo’nun başkanı Antony Burgmans’ın görevden alınması için Amsterdam Girşimcilik Kurulu’na başvuruda bulunmuştu. Dava kapsamında Burgmans’ın görevden alınması için oylamaya gidilebileceği belirtiliyor.

ABD'li boya üreticisi PPG Industries, Akzo Nobel şirketine üçüncü satın alma teklifini 26.9 milyar euroya yükseltmiş, ancak Akzo teklifi reddetmişti.

Akzo’nun açıklamasında reddetme kararının tekelcilikle ilgili risklerden ve kültürel farklılıklara dair endişelerden kaynaklandığı, Akzo’nun satılmasının şirketi değersizleştireceği belirtilmişti. Elliot Advisors ise, Akzo yönetimini kurumsal dünyadaki yerleşik ilkeleri kibirli bir şekilde hiçe saymakla suçlamıştı.

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