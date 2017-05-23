Ford: CEO'yu ben kovmadım, kendisi emekliye ayrılmak istedi

Azalan kârları nedeniyle kriz yaşayan Ford’un Başkanı Bill Ford, BBC’ye yaptığı açıklamada şirketin CEO’su Mark Fields’i işten çıkardığı haberlerini reddetti. Bill Ford, “Doğrusu Mark Fields’i ben kovmadım, kendisi emekli olmak istedi. Bu önemli bir fark” dedi.

Mark Fields’in görevi devraldığı 2014’ten bu yana hisselerinde yüzde 40 düşüş yaşanmış, satışlar da ciddi oranda gerilemişti. Fields’in yerine Ford’un sürücüsüz araba biriminin başındaki Jim Hackett geçecek.

Ford’un kurucusu Henry Ford’un torunu olan Bill Ford, yeni CEO Hackett’i geleceğin zorluklarına karşı şirkette gerekli dönüşümü yapacak “gerçek bir vizyoner” olarak niteledi. Ford ayrıca, Fields’le yönetim kurulu toplantısında yaptıkları görüşmede, emekliye ayrılması için uygun zamanın geldiği konusunda anlaştıklarını ifade etti.