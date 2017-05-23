Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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Başbakan Yardımcısı Şimşek: Rusya ile neredeyse bütün sorunları çözdük

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Rusya ile kısıtlamaların kaldırılması kararına ilişkin, "İmzaladığımız ortak beyan, Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarına. Neredeyse bütün sorunları çözdük, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi

23 Mayıs 2017 Salı, 14:34:31 Güncelleme: 14:36:27 AA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Antalya'nın Belek Turizm Bölgesindeki bir otelde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu'nda, Türkiye ve küresel ekonomiye yönelik İngilizce bir sunum yaptı, ardından yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sunumunda küresel ekonominin ivme kazandığını kaydeden Şimşek, toparlanmanın sadece gelişmiş ve yükselen pazarlarda değil, gelişmekte olan pazarlarda da yaşandığını dile getirdi.



"RUSYA İLE DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Rusya'dan gelen bir gazetecinin, "Dün Rus meslektaşınızla ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılması amacıyla ortak bildiri imzaladınız. Bu sizi tatmin etti mi?" sorusu üzerine Şimşek, gerçek dünyada "ödünleşmede" bulunulduğunu ve her iki tarafa da faydalı bir anlaşmaya ulaşmaya çalışıldığına değindi.



Şimşek, şöyle devam etti:

"Bence dün imzaladığımız ortak beyan, Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarına. Neredeyse bütün sorunları çözdük, doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Neredeyse Kasım 2015 öncesi dönemine dönmüş durumdayız. Bu iyi bir haber. Rusya çok önemli bir komşu, çok önemli bir ticaret ortağı ve biz bunun devam etmesini, gelişmesini istiyoruz. Yani domates gibi şeylere falan takılıp kalmak istemiyoruz. Domatesten daha fazla şey demek ilişki. Evet tatmin oldum bu yapılan anlaşmadan"

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