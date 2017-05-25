SGK, borç yapılandırma, 31 mayıs
İŞ-YAŞAM

SGK’dan “son tarih 31 Mayıs” uyarısı

Geçtiğimiz Haziran ayında yürürlüğe giren 6736 sayılı Kanun’la yapılandırılan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacaklarının ilk taksitinin 31 Mayıs’a kadar ödenmesi gerektiğini ifade eden SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, ödeme yapılmaması halinde prim borcu olanların yapılandırmasının iptal olacağını söyledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:00:39 Güncelleme: 14:01:35 İHA

Haziran 2016 ve önceki dönemlere ilişkin işveren ve sigortalıların prim borçlarını 6736 sayılı Kanun'la yapılandırdıklarını ve bu yapılandırmayla birlikte gecikme cezaları ve gecikme zamlarının silindiğini hatırlatan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada,

"Son ödeme vadeleri 9 Ocak'tı ancak bu süreye kadar ödeme yapamayanların ilk taksit ödeme süreleri Mayıs ayının sonuna kadar uzatıldı. Bu yapılandırmaya ilişkin borcunu peşin ödeyecek olanlar ile ilk taksitini ödeyecek olanların son ödeme süreleri 31 Mayıs 2017. Bu süreye kadar ödeme yapmazlarsa yapılandırma başvuruları bozuluyor" dedi.

31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödeme yapmayan vatandaşların yapılandırmadan doğan avantajları kaybedeceklerini dile getiren Gülcemal, "Yapılandırma kanunu ile birlikte gecikme cezaları ve gecikme zamları silinip yerine cüzi miktarda enflasyon farkı hesaplanmıştı. Yapılandırma bozulursa bu zamlar yeniden hesaplanıp borçlara eklenecek" diyerek vatandaşların iş günlerinde bankalardan ödeme yapabileceğini söyledi.

"YENİ YAPILANDIRMA İÇİN BEKLENTİYE GİRMESİNLER"

Vatandaşları ödemelerini son güne bırakmamaları konusunda uyaran SGK İl Müdürü Gülcemal, ödeme yapmayanların yeni bir yapılandırma için beklenti içine girmemeleri gerektiğini de belirterek, "Yapılandırmasını bozan mükellefler, Meclis Genel Kurulunda onaylanmış olan yeni yapılandırma kanunundan faydalanamayacak. Yapılandırmalarını bozanlar için icra takibine başlanacak. Yeni çıkacak olan kanunda bir daha yapılandırırız gibi bir beklenti içine girmesinler. Mutlaka 31 Mayıs'a kadar ödeme yapmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yeni çıkacak olan yapılandırma kanununun 2017 Mart ayı ve önceki dönemler için prim borcu olanları kapsayacağını açıklayan Gülcemal, bu kanunla ilgili son başvuru tarihinin de 30 Haziran 2017 olacağını dile getirdi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ramazan ayında fiyatı yüzde 28 oranında artacak
İŞ-YAŞAM

İşte Ramazan'da fiyatı en çok artacak ve düşecek ...
Fransız BNP Paribas, 350 milyon dolar ceza ödeyecek
İŞ-YAŞAM

Dev bankaya çok ağır ceza
İstanbul için pide fiyatı belli oldu
İŞ-YAŞAM

İstanbul için pide fiyatı belli oldu!
Ramazan'da et fiyatlarında artış beklenmiyor
İŞ-YAŞAM

Ramazan'da et fiyatlarında artış beklenmiyor
Bozcaada'nın "davetsiz misafir"i cazibe merkezi oldu
İŞ-YAŞAM

Davetsiz geldi! Cazibe merkezi oldu
BTK: Soyulmak istemiyorsanız tatilinizi paylaşmayın
İŞ-YAŞAM

Tatile çıkacaklar için çok önemli uyarı
2017 meyve üretim rakamları
İŞ-YAŞAM

İŞTE BU SENE TÜRKİYE'DE EN ÇOK ÜRETİLECEK MEYVE
Ulaştırma Bakanı Arslan: PTT'ye 5 bin yeni çalışan alınacak
İŞ-YAŞAM

BAKAN AÇIKLADI! BİNLERCE KİŞİ ALINACAK
ABD'li Ormat Türkiye'deki yatırımlarını büyütme kararı aldı
İŞ-YAŞAM

ABD'Lİ ŞİRKETTEN TÜRKİYE ATAĞI
Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyruğu
İŞ-YAŞAM

FİYATI DUYAN KOŞTU, METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Rahmi Koç'un çizimleri gün yüzüne çıktı
İŞ-YAŞAM

RAHMİ KOÇ'UN ÇİZİMLERİ İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
İŞ-YAŞAM

KÖTÜ PATRONLARIN EN BÜYÜK HATASI
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme