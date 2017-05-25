Faruk Özlü, zeytinlik
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Özlü: O maddeyi çıkarırız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, zeytinlik sahalarını ilgilendiren "Üretim Reformu Paketi" kapsamındaki maddenin çıkarılabileceğini açıkladı. Söz konusu madde, zeytinlik sahalarına sanayi tesisi inşa edilmesinin önünü açacağı iddilarıyla gündeme gelmişti

25 Mayıs 2017 Perşembe, 15:17:02 Güncelleme: 15:42:07 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim Reform Paketi" tasarısında yer alan ve zeytinlik sahalarına sanayi tesisi inşa edilmesinin önünü açan maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özlü, eleştirilerin odağındaki söz konusu maddenin tasarıdan çıkarılabileceğini söyledi. Bakan Özlü, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile istişare edeceğiz ve ortak bir karar vereceğiz. İlla böyle olsun diye ısrarcı olmayacağım. Çünkü spekülasyona doğru gidiyor. Çıkarabiliriz o maddeyi, sorun değil." diye konuştu.

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