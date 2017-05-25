Özlü: O maddeyi çıkarırız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Üretim Reform Paketi" tasarısında yer alan ve zeytinlik sahalarına sanayi tesisi inşa edilmesinin önünü açan maddeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özlü, eleştirilerin odağındaki söz konusu maddenin tasarıdan çıkarılabileceğini söyledi. Bakan Özlü, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile istişare edeceğiz ve ortak bir karar vereceğiz. İlla böyle olsun diye ısrarcı olmayacağım. Çünkü spekülasyona doğru gidiyor. Çıkarabiliriz o maddeyi, sorun değil." diye konuştu.