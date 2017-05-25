Çimento sektörünün ihracat hedefi 500 milyon dolar

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, TÇMB'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sektörün itibarının yurt içi ve yurt dışında korunup gelişmesini sağlamak ve Türkiye'de çimento kullanımını yaygınlaştırmak bilinciyle, toplumun yararlarını da gözeterek 60 yıldır çalıştıklarını aktardı.

Tüzün, geçen yıl yaklaşık 100 ülkeye, 7.6 milyon ton çimento ihraç ettiklerini bildirdi. Tüzün, geçen yıl sektörde toplam 495 milyon dolarlık çimento ihracatı gerçekleştirildiğini kaydederek, toplam ihracatın yüzde 52'sinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), yüzde 20'sinin Amerika, yüzde 14'ünün Afrika ve yüzde 11'inin Avrupa kıtalarına yapıldığı bilgisini verdi.

Geçen yıl için çimento sektörünün yüzde 5 büyüme kaydettiğini ve İhracat yapılan ülkelerin başında 1 milyon ton üzerinde satışla Suriye'nin yer aldığı aktaran Tüzün, sektörün 2017 yılı çimento ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Tüzün, Türk çimento sektörünün klinker kapasitesinin 2016 yıl sonu itibarıyla 80 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamın planlanan kapasite artışlarıyla 2017 yıl sonunda 82.5 milyon ton, 2018 sonunda ise klinker kapasitesinin 85 milyon ton, eşdeğer çimento kapasitesinin ise 110 milyon ton olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İHRACATTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ"

Tüzün, iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, sektör ihracatını da 550 milyon dolar olarak tahmin ettiklerini kaydederek, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıldığını, Türkiye'nin ihracatta dünyada üçüncü sırada bulunduğunu aktardı.

Konut satışlarında yeni bir rekor yılı olan 2016'da inşaat sektörünün yüzde 7.2 ile ülkenin en çok büyüyen sektörü olduğunu kaydederek sektörün 2017'de de beklentileri karşılamasının beklendiğini kaydetti.

Tüzün, mega projelerin Türkiye çimento sektörünün büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.