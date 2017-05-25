çimento
İŞ-YAŞAM

Çimento sektörünün ihracat hedefi 500 milyon dolar

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, geçen yıl çimento sektörünün toplam 495 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, 2017 yılı çimento ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu söyledi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:58:20 Güncelleme: 17:05:23 AA

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, TÇMB'nin kuruluşunun 60. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sektörün itibarının yurt içi ve yurt dışında korunup gelişmesini sağlamak ve Türkiye'de çimento kullanımını yaygınlaştırmak bilinciyle, toplumun yararlarını da gözeterek 60 yıldır çalıştıklarını aktardı.

Tüzün, geçen yıl yaklaşık 100 ülkeye, 7.6 milyon ton çimento ihraç ettiklerini bildirdi. Tüzün, geçen yıl sektörde toplam 495 milyon dolarlık çimento ihracatı gerçekleştirildiğini kaydederek, toplam ihracatın yüzde 52'sinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), yüzde 20'sinin Amerika, yüzde 14'ünün Afrika ve yüzde 11'inin Avrupa kıtalarına yapıldığı bilgisini verdi.

Geçen yıl için çimento sektörünün yüzde 5 büyüme kaydettiğini ve İhracat yapılan ülkelerin başında 1 milyon ton üzerinde satışla Suriye'nin yer aldığı aktaran Tüzün, sektörün 2017 yılı çimento ihracat hedefinin 500 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Tüzün, Türk çimento sektörünün klinker kapasitesinin 2016 yıl sonu itibarıyla 80 milyon ton olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamın planlanan kapasite artışlarıyla 2017 yıl sonunda 82.5 milyon ton, 2018 sonunda ise klinker kapasitesinin 85 milyon ton, eşdeğer çimento kapasitesinin ise 110 milyon ton olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İHRACATTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ" 

Tüzün, iç satış büyüklüğünü 3 milyar dolar, sektör ihracatını da 550 milyon dolar olarak tahmin ettiklerini kaydederek, yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıldığını, Türkiye'nin ihracatta dünyada üçüncü sırada bulunduğunu aktardı.

Konut satışlarında yeni bir rekor yılı olan 2016'da inşaat sektörünün yüzde 7.2 ile ülkenin en çok büyüyen sektörü olduğunu kaydederek sektörün 2017'de de beklentileri karşılamasının beklendiğini kaydetti.

Tüzün, mega projelerin Türkiye çimento sektörünün büyümesine katkı sağlayacağını vurguladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ramazan öncesi hurma fiyatları artıyor
İŞ-YAŞAM

"Dolar kurundaki hareketlilik sebebiyle bu yıl yüzde ...
IKEA'nın CEO'su istifa etti
İŞ-YAŞAM

Dev şirketin CEO'su istifa etti
TSE ile TOBB standardizasyon için iş birliği protokolü imzaladı
İŞ-YAŞAM

TSE ile TOBB protokol imzaladı
2017 meyve üretim rakamları
İŞ-YAŞAM

İşte bu sene Türkiye'de en çok üretilecek meyve
SGK’dan “son tarih 31 Mayıs” uyarısı
İŞ-YAŞAM

SGK'dan çok önemli uyarı
Ulaştırma Bakanı Arslan: PTT'ye 5 bin yeni çalışan alınacak
İŞ-YAŞAM

Bakan açıkladı! Binlerce kişi alınacak
Özlü: O maddeyi çıkarırız
İŞ-YAŞAM

ZEYTİNLİKLERLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Antalya'ya gelen İsrailli turist sayısı yüzde 60 arttı
İŞ-YAŞAM

SAYILARI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR
Bakan Özlü: İlk yerli otomobil 2019'da piyasada
İŞ-YAŞAM

YERLİ OTOMOBİL İÇİN TARİH BELLİ OLDU
Ev dışı tüketim pazarı araştırmasının sonuçları açıklandı
İŞ-YAŞAM

EN ÇOK ANTALYA VE MUĞLA'YI VURDU
İyi bir yönetici olmak için yapılması gereken 27 şey
İŞ-YAŞAM

KÖTÜ PATRONLARIN EN BÜYÜK HATASI
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Türkiye'deki suların yarısı kayıp-kaçak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEKİ SULAR HAKKINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme