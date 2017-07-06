Mart ayında ABD tarafından "Güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızacağı tehlikesi" gerekçesiyle 8 ülkedeki 10 havalimanından yapılacak direkt uçuşlarda uygulanmaya başlanan elektronik cihaz yasaklarında yeni bir boyuta geçildi.

Laptop bilgisayarlar başta olmak üzere, belirli boyutun üzerindeki elektronik cihazların kabin içerisinde taşınmasını önleyen düzenlemede, ABD, havalimanları için bir takım zorunlu ek uygulamalar getirdi ve bunlara uyan kurumlar için söz konusu yasakları kaldırdı.

Yasağın kalkacağının açıklandığı ilk yer Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi olmuştu. Böylelikle Abu Dhabi merkezli Etihad Havayolları'nın doğrudan ABD uçuşlarının önündeki laptop engeli kalkmıştı. Etihad'in New York, Şikago, Dallas, Los Angeles ve Washington şehirlerine günlük bazda düzenli uçuşları bulunuyor.

Hemen ardından İstanbul çıkışlı THY uçuşlarında da yasak kalkarken, THY fiili olarak yasağın kaldırıldığı ilk havayolu oldu ve dün sabah 06.30 itibariyle yolcular diz üstü bilgisayarları ile ABD'ye uçtular.

Dünyanın en yoğun yolcu trafiğine sahip olan Dubai Uluslararası Havalimanı için de yasağın kalkmasıyla birlikte Emirates de eski düzenine dönenlerden. Doha, Riyad ve Cidde'nin de önlemlere uyum göstermesi sayesinde Katar ve Suudi Arabistan Hava Yolları yolcuları eskisi gibi herhangi bir elektronik cihaz sınırlaması olmaksızın ABD'ye uçabiliyor.

Körfez ülkelerinden ABD'ye yapılan doğrudan uçuşlar ve yolcu sayıları

YASAKLAR BU ÜLKELERDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan 4 ülke için yasaklar hâlâ devam ediyor. Mısır, Fas, Ürdün ve Kuveyt üzerinden ABD'ye uçmak isteyenler laptop kâbusu sürüyor.

Kuveyt'ın dışında kalan ülkelerden ABD'ye yapılan uçuşların günlük olmaması ve yolcu kapasitelerinin görece düşük olması dikkat çekiyor.

Örneğin, Royal Jordanian firması Ürdün'den haftada dörder kez Şikago ve New York'a uçuyor. Uçakların sefer başına yolcu kapasitesi 154 kişiyle sınırlı. Haftalık yolcu sayısı 1200 civarında. Bu sayı Doha'dan ABD'ye taşınan günlük yolcu sayısının üçte biri kadar.

Fas ve Mısır için de farklı bir senaryodan bahsetmek zor. Sadece Kuveyt günde 306 yolcuyla New York seferi yapıyor. Trafiği güçlü olmayan ülkelerin ABD tarafından konan önlemleri uygulamayı ağırdan almasının ticari bir karşılığı da var.

Zira 3 boyutlu görüntüleme yapan tomografi ve vücut tarama cihazının maliyeti birim başına toplam 2 milyon doları buluyor. Atatürk Havalimanı'na 2 tomografi ve 10 vücut tarama cihazı satın alınmış ve ilgili kuruma yaklaşık 9 milyon dolarlık bir fatura çıkmıştı.

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