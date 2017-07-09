İzmir'de öğrenciler ayda bin 800 TL kazanıyor

3 | 9

Birçok yaşıtı tatildeyken çalışmayı tercih öğrenciler, bu emeklerinin karşılığında bir yandan iş tecrübesi edinirken diğer taraftan aylık bin 800 lira civarında para kazanıyor. Protokol gereği, yaz tatili sürecinde yapılacak işler için ayrılan 1.5 milyon liralık bütçe, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalarla 7 milyon lirayı bulacak.