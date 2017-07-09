İzmir'de öğrenciler ayda bin 800 TL kazanıyor

İzmir'de, iş tecrübesi elde etmenin yanı sıra para kazanmak amacıyla yaz tatilini okullarda geçiren meslek liseliler, yıl sonuna kadar 7 milyon liralık sıra, masa ve ders tahtası gibi bazı eğitim araçları üretecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentteki 15 mesleki ve teknik anadolu lisesiyle, okullarda ihtiyaç duyulan ahşap ve metal yapımı eşya üretimi için protokol imzaladı.
Anlaşmanın ardından öğrendiklerini uygulama ve bu yolla da para kazanma imkanı bulan öğrenciler, sıradan masaya, ders tahtasından, okul idarecilerinin mobilya takımına, sehpadan kıyafet askılığına kadar 28 çeşit eşya üretimi gerçekleştiriyor.
Birçok yaşıtı tatildeyken çalışmayı tercih öğrenciler, bu emeklerinin karşılığında bir yandan iş tecrübesi edinirken diğer taraftan aylık bin 800 lira civarında para kazanıyor. Protokol gereği, yaz tatili sürecinde yapılacak işler için ayrılan 1.5 milyon liralık bütçe, yıl sonuna kadar sürecek çalışmalarla 7 milyon lirayı bulacak.
"ÖĞRENCİLERİMİZE GÜVENDİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ"
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yaptığı açıklamada, meslek liselerine "memleket meselesi" düşüncesiyle önem verdiklerini söyledi. Meslek liselerinin gelişmesiyle ilgili sektörle de iç içe çalıştıklarını ifade eden Yahşi, şu açıklamalarda bulundu:
"Kentteki okullarda kullanılacak ahşap ve metal yapımı eşyaları öğrenci üretimiyle karşılayacağız. Meslek liselerine olan güvenimizi göstermek açısından 7 milyon liraya yakın bir alımı bu okullardan yapacağız. Öğrencilerin gelir elde etmesi de önemli"