Bakan Özlü sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi üretimi verileri ile ilgili olarak bir yazılı açıklamada bulunud. Özlü, yazılı açıklamasında, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.



Söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 arttığını belirten Özlü, arındırılmamış endeksteki artışın ise yüzde 4.1 olduğunu ifade etti.



Özlü, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki aya göre 1.5 azaldığını anımsatarak, geçen aylarda başlayan üretimdeki hızlanmanın mayıs ayında da sürdüğünü, sanayi kesiminin güçlü ekonomik büyümeyi destekleyecek şekilde üretimini artırdığını bildirdi.

sanayi üretim verileri

faruk özlü

sanayi üretim verileri endeksi

sanayi üretim endeksi 2016

sanayi üretim endeksi 2017

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İhracat pazarlarındaki toparlanmanın sanayi üretimine olumlu yansıdığına işaret eden Özlü, mayısta imalat sanayisi ürünlerinde yüzde 12.5'lik ihracat artışı yaşandığını, bu durumun sanayinin sahip olduğu güçlü potansiyeli göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.Özlü, küresel düzeyde işlerin düzelmesiyle sanayicinin hemen harekete geçtiğini ve artan ticaretten her geçen gün daha fazla pay aldığını vurgulayarak, "Ayrıca, sanayicimizin bu üretim ve ihracat gücü ülke ekonomisindeki kırılganlıkların azalmasına ve ülkenin dengeli büyümesine yardımcı olmaktadır. Sene başından itibaren aldığımız tedbirler kendini göstermektedir. KOBİ’lere verdiğimiz destekler, istihdam üzerindeki yüklerin azaltılması ve yaptığımız vergisel düzenlemeler iç talebin artmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, nisan referandumu sonrası yatırım iştahı artmıştır. Özellikle ekonomideki yatırımların yılın ikinci yarısında hissedilir bir şekilde artmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Öncü göstergelerin üretim artışına işaret ettiğine dikkati çeken Özlü, ekonomiye güvenin yükseldiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.