MÜSİAD'ın yeni yol haritasında "TOSİ" var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yeni yol haritası toplantısında yaptığı konuşmada, 3 Haziran 2017’de MÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiğini anımsatarak, yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı.



Geçmiş dönemlerde Genç MÜSİAD Başkanlığı yapmış 5 kişinin yeni yönetimde olduğunu belirten Kaan, şunları kaydetti:



"Bizim MÜSİAD olarak her fırsatta ifade ettiğimiz bir şey var; sanayiyi daha ileriye taşımalıyız. Üretimi artırmalı, buna bağlı olarak da istihdamı en üst seviyelere yükseltmeliyiz. Bu doğrultuda, yapılacaklar üzerine çalışmalar yürüttük, fizibilite çalışmaları gerçekleştirdik ve neticesinde TOSİ, yani Toplu Sanayi İdaresi projesini öne çıkardık. Projemiz, 81 ilde birer orta ölçekli sanayi bölgesi tesis edilmesini ifade ediyor. Ülkemizde sanayi işletmeleri, küçük sanayi siteleri, yani yaklaşık 100-150 metrekarelik sanayi tesislerinde üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu işletmelerin, maddi imkan yetersizliğinden dolayı 3 bin metrekarelik organize sanayi bölgelerinde yer almaları mümkün olmuyor. Fiziki ortam, üretim şartlarını etkiliyor ve üretim miktarları düşük oluyor. Bu projemizin ana çıkış fikri, fiziki şartları büyüterek firmaları büyük hedeflere yönlendirmek oldu. TOSİ’ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek"

Kaan, proje tekliflerinin TOKİ öncülüğünde gerçekleşmesi ve bir "üretim kampüsü" şeklinde inşa edilmesini öngördüklerini aktararak, "Burada en az 200 sanayi yapısı faaliyette olacak. Kampüsün içinde konutlar, bir meslek okulu, kreş ve sağlık kuruluşu gibi yapılar yer alacak. Bu bizim, bilhassa KOBİ’ler için oldukça önem verdiğimiz bir proje" diye konuştu.Türkiye’deki işletmelerin yüzde 98,8’inin KOBİ olduğuna işaret eden Kaan, "Türkiye KOBİ’lerin omzunda yükseliyor demek yanlış olmaz. KOBİ’lerin daha fazla üretmesini, bunu yaparken de diğer yandan sağlam bir temelde büyümelerini sağlamamız lazım. Bu proje, bu noktada devreye girerek işletmelere, fiziki ve teknik anlamda destek olacak. Orta ölçekli sanayi sitelerinin yaygınlaştırılması ve bununla birlikte uygulamada kuralları belirleyen bir Toplu Sanayi İdaresi’nin kurulması uygun olacaktır" şeklinde konuştu.

MÜSİAD TOSİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Abdurrahman Kaan

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Abdurrahman Kaan, KOBİ’lerin daha fazla üretmesi noktasında bazı sıkıntıların olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"En fazla dile getirilen konu finansal erişebilirliğin düşük olması. Bununla ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Bir girişimcinin yapacağı yatırım ya da bir yatırımcının sürdürülebilir bir büyüme içinde olmasının önündeki en büyük engeli faiz olarak görüyoruz. İşletme sahibi, faizi en büyük çıktı olarak kabul ediyor. Baktığımızda, sonuçlar da bunu doğruluyor. Büyük umutlarla girilen işler, belki risk alınarak hayata geçirilen işletmeler, faiz kurbanı oluyor. Çünkü kazanılan paranın hatırı sayılır miktarı faize gidiyor. Biz bu noktada faizsiz modeller üzerine yoğunlaştık. Kar odaklı ve üretimi besleyen alternatif bir model üretme sürecindeyiz"Türkiye’nin, artık faiz dışı fazladan yatırım dışı fazla esasına dayalı bir ekonomik yapıya geçmesi gerektiğini ifade eden Kaan, bu noktada yeni bir komisyon oluşturduklarını, MÜSİAD Girişim Sermayesi Yatırım Komisyonu’nun, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda girişimcileri yatırım sermayesiyle buluşturan en güçlü uluslararası yatırım ağı olmayı amaçladığını kaydetti.Bir gazetecinin, faizlere ilişkin sorusu üzerine Kaan, faiz konusunu çok önemsediklerini vurgulayarak, "Yatırımın önünü engelleyen bir husus. Bu konuda faizsiz alternatif finans sistemi olarak Girişim Sermayesi Fonu'nu gündeme getirdik. Bu konuda MÜSİAD ailesi 11 bin üyeye sahip bir STK. Buradaki üyelerimizin katılımıyla birlikte bu fona aktaracağımız fon büyüklüğüyle birlikte Türkiye’de yeni yatırımların önünü açmak istiyoruz" dedi.Markalaşma konusunda MÜSİAD’ın projesi olduğunu belirten Kaan, "2020 için MÜSİAD üyelerinden 20 dünya markası çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde farklı yerlerde Marka Günleri oluşturmayı planlıyoruz" dedi.Kaan, ekim ayında yeni genel merkez binasına taşınacaklarını da bildirdi.