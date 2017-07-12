Taypa'dan Sırbistan'a önemli yatırım

Türk tekstil firmalarının Sırbistan ilgisi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Tekstil'in fabrika yatırımı yapacağı haberinin gelmesinin ardından bu kez de benzer bir haber Türkiye'de tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Taypa'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde bizzat Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşen Taypa yetkilileri, ülkede bir fabrika açma niyetlerinin olduğunu söylediler.

Konuyla ilgili resmi açıklama da Cumhurbaşkanı Vucic'in makamı tarafından yapıldı.

Açıklamada, Taypa'nın açacağı fabrika için Kraljevo, Raska ve Loznica bölgelerinde incelemelere devam ettiği ve bin 500-2 bin kişi arasında istihdam sağlayacak fabrikanın bu bölgelerden birinde olacağı kaydedildi.

"BALKANLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"



Sırbistan'dan yapılan açıklamanın ardından konuyla ilgili haberturk.com'a bilgi veren Tay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, sadece tekstil olarak değil grup olarak Balkanlar bölgesinin yatırım için odaklandıkları coğrafyalardan biri olduğunu söyledi.

Bölgeyi yakından takip ettiklerini anlatan Toprak, "Bu kapsamda Sırbistan da radarımızda yer alıyor. Konuya dair temaslarımız devam ediyor" dedi.

TAYPA'DA 6 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Tay Grup Türkiye'de turizm, inşaat ve tekstil alanlarında faaliyet gösteriyor. Astay Gayrimenkul ve Four Seasons otellerinin sahibi olan grubun tekstildeki en önemli yatırımı ise 1977 yılından beri faaliyette olan Taypa. Taypa'nın, biri Mısır'da dördü Türkiye'de olmak üzere toplam 5 fabrikası bulunuyor.

Firmanın tüm fabrikalarında yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.

Ağırlıklı olarak denim üretimi gerçekleştiren şirket dünyanın en büyük markaları için üretim yapıyor ve 50'den fazla ülkeye ihracatı var. Geçtiğimiz yıl ağırlığı Avrupa ülkeleri olmak üzere 81 milyon euro ihracat yapan şirketin cirosu ise 95 milyon euroya ulaştı.

Taypa, geçtiğimiz günlerde de Cezayir'de yatırım yapacağını açıklamış ve bunun için TAYAL SPA adında bir şirket kurmuştu. Toplam 2.5 milyon metrekare üzerine kuracağı Organize Tekstil Sanayi Bölgesi ile Avrupa’nın ve Doğu Akdeniz havzasının en büyük tekstil üretim tesisine sahip olacak.

Taypa'nın hedefi ise 2019 yılında halen Cezayir'de inşaatı devam eden tesislerini de faaliyete geçirerek dünyanın ilk beş tekstil ve hazır giyim üreticelerinden birisi olmak.

İLK JEANCİ TEKSTİL GİTMİŞTİ

Türkiye'den Sırbistan'a yatırıma giden ilk tekstil firması Jeanci Tekstil olmuştu. Önce Leskovac şehrinde arkasından da Krupanj'da bir fabrika açan şirket şimdiye kadar 10 milyon eurodan fazla yatırım yaptı. Jeanci'nin sağladığı istihdam ise bin kişiyi aştı.

Jeanci'nin arkasından Aster Tekstil ve Tibet Moda da Sırbistan'da yatırım kervanına katılan firmalar olmuştu.

Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelmişti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz günlerde yapılan Dünya Petrol Kongresi için İstanbul'a gelmiş ve ülke olarak yatırımların cazip hale getirilmesi, üretimin artırılması ve ağların genişletilmesi için adımlar attıklarını söylemiş, bölgedeki yatırımlar için önemli yatırım fırsatları oluşturduklarını anlatmıştı.

Enerji tedariğinde güvenli bir yatırım ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirten Vucic, bu konuda Türkiye'nin desteğinin çok önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu anlamda en anahtar ülkelerden biri haline geldiğini vurgulamıştı.

Vuçiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de Mabeyn Köşkü’nde yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

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