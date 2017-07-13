Süt üreticisi fiyatı az buldu

Süt üreticileri Gönen'de toplandı. Gönen'de yapılan toplantıya katılan 6 ilin birlik başkanları, sanayiciler, TSUMB, HAYKOOP Merkez Birliği, TÜSEDAD ve DSYB Temsilcileri toplantının sonunda ortak bir sonuç bildirgesi açıkladılar.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre açıklanan bildirgede; 30 Haziran 2017 tarihinde Ankara'da yapılan Ulusal Süt Konseyi toplantısında açıklanan çiğ süt fiyatının 1.30 TL olduğu ve USK'da açıklanan bu fiyatın tavsiye niteliğinde olduğu ifade edildi.



Toplantıya katılan sanayiciler ise fiyatların Ankara'da çıktığını, firmalar adına temsilci olarak katıldıklarını ve bütün firmalar adına konuştuklarını beyan ederek, fiyatların Ankara'da belirlendiğini, bunun üzerine bölgelerde yeniden görüşme yapamayacaklarını ve Ankara'dan çıkan her türlü karara uyacaklarını bildirdiler.

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