Simit sarayı
İŞ-YAŞAM

Simit Sarayı'na Suudi Fawaz Alhokair ortak oldu

Türkiye'nin önde gelen firmalarından Simit Sarayı'na Suudi ortak geldi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın kulis haberle gündeme getirdiği bu ortaklıkla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı ve haber doğrulandı.

18 Temmuz 2017 Salı, 10:11:32 Güncelleme: 10:53:47

İki şirket tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Fawaz Alhokair Grubun Simit Sarayı'nın yüzde 10 hissesini alarak stratejik işbirliği anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Açıklamaya göre Fawaz Alhokair Grup Başkan Yardımcısı ve grubun perakende lideri Dr. Abdul Majeed Alhokair, Simit Sarayı’nın yönetim kurulu üyesi olarak atanacak.

Fawaz Alhokair, Suudi Arabistan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde faaliyet gösteriyor.

Fawaz Alhokair Grubu, 2014 yılında Simit Sarayı ile master franchise sözleşmesi imzalamış; ardından bugüne kadar Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde yaklaşık 50 Simit Sarayı mağazası açmıştı.

Fawaz Alhokair Grubu önümüzdeki 4 yıl içinde 250’den fazla mağaza açarak toplamda 300’den fazla Simit Sarayı mağazasına ulaşmayı planlıyor.

  • Simit Sarayı
  • Fawaz Alhokair
  • Simit Sarayına yabancı ortak
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YORUMLAR 2
  • Misafir 8 dakika önce
    TÜRK ŞİRKET KALMADI !
  • Misafir 8 dakika önce
    Türk şirket kalmadı zaten, her şeyi arapları ortak ediyorsunuz.
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