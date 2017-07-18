Türkiye yılda ortalama 400 bin tonluk üretimle dünyadaki kiraz üretiminin yaklaşık beşte birini karşılıyor. Bu üretimin 70 bin tonu başta Avrupa ve Rusya olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

Uzakdoğu pazarı ise henüz Türk kirazının yeteri kadar giremediği bir pazar. Çin, Japonya ve Tayland gibi ülkelerin özel şartları nedeniyle bu ülkelere şimdiye kadar hiç ihracat yapılamazken, Singapur, Hong Kong ve Malezya'ya ise ufak miktarlarla da olsa ürün gönderimi yapılabiliyor.

KAPI RESMEN AÇILDI

Yıllık 100 bin ton ithalat ile kiraz açısından en önemli pazarlardan birisi olan Çin'e ise artık ihracat kapısı açıldı. 2015 yılında yapılan G20 zirvesi sırasında iki ülke arasında başlayan görüşmeler aradan geçen dönemde heyetlerin çeşitli temaslarının ardından anlaşma ile sonuçlandı. Çin hükümeti yaklaşık 10 gün önce, kayıtlı bahçesi, soğuk hava deposu ve paketleme tesisleri olan toplam 9 Türk firmasına kendilerine ihracat yapabilmesi için resmi yetki verdi.

İhracat yapma yetkisi alan firmalardan Alanar Tarım Genel Müdürü Hamdi Taner, haberturk.com'a yaptığı açıklamada, Çin'e ihracatın çok önemli bir gelişme olduğunu ve sektöre büyük bir kapı açabileceğine dikkat çekti. Çin'e kiraz ihracatının çok büyük bölümünü ABD ve Şili'nin yaptığını anlatan Taner, doğru bir strateji ile Türkiye'nin yaz dönemi ihracatında ABD'nin yerini alabileceğini belirtti.

Bu ülkeye ihracat yapabilmek için bazı şartların gerekli olduğunu ve şimdilik 9 firmaya yetkinin verildiğini anlatan Taner, şöyle konuştu:

HEDEF ABD'NİN YERİNİ ALMAK

"Öncelikle kirazların Türkiye'de 16 gün soğuk hava deposunda 1 derecenin altında kalması gerekiyor. Bu uygulamanın amacı meyvenin içinde meyve sineği veya larva varsa ölmesi. Türkiye'de böyle bir risk olmasa da Çin zorunlu tutuyor ve bu zararlıların riskini almak istemiyor. İhracat ancak bundan sonra gerçekleşecek.

Biz ilk ihracatı Ağustos ayı başında gerçekleştireceğimiz tahmin ediyoruz. Firma olarak bu sezonda 5-6 ton ihracat yapabileceğimizi düşünüyoruz. Diğer firmalarla birlikte toplamda 15-20 ton arası ihracat olabileceğini tahmin ediyorum."

Çin pazarı için uzun yıllardır hazırlık yaptıklarını ve buna uygun deneme üretimleri gerçekleştirdiklerini anlatan Taner, "Türkiye'de en çok ihraç edilen kiraz cinsi Ziraat 900. Bunun yanında daha dayanıklı olan Regina ve Royal King çeşitleri de var. Hepsinden göndereceğiz. İlk yıla bir deneme gibi bakıyoruz. Asıl olarak önümüzdeki seneden itibaren ağırlık vereceğiz. Türk firmaları olarak hedefimiz Çin pazarına her yıl yaz döneminde 40-50 bin ton kiraz ihraç eden ABD'nin hegamonyasını kırmak ve Çinlileri Türk kirazına alıştırmak" dedi.

UZAKDOĞU EN BÜYÜK PAZAR OLABİLİR

Diğer Uzakdoğu ülkelerinin de büyük bir fırsat vaat ettiğini ve ilk defa bu sene büyük anlaşmalar yapılmaya başlandığını ifade eden Taner, "Şimdiye kadar büyük süpermarketlerin programlarına giremiyorduk. Onun yerine daha ufak miktarlarda spot satışlar oluyordu. Ancak bu yıl ilk kez Hong Kong'lu bir süpermarket zincirine 200 kilogram sattık. Üstelik tüketiciler Türk kirazının tadını çok beğendi ve bize gelen bilgilere göre satın alabilmek için kuyruklar oluşmuş. Bu durum Türk kirazının şöhreti açısından çok önemli ve tüm sektörün önünü açıyor. Eğer doğru bir planlama yaparsak Hong Kong, Singapur ve Malezya'da da gidecek daha çok yol var. Uzakdoğu belirli bir süre sonra Türk kirazının en büyük pazarı olabilir" diye konuştu.

Türkiye kiraz ihracatı

Türkiye Çin ihraca

Çin kiraz ihracatı

kiraz ihracatı