Amerikalı baharat ve sos üreticisi McCormick & Co Inc yaklaşık 4.2 milyar dolar karşılığında, senelik cirosu 10 milyar doları aşan İngiliz tüketim malları devi Reckitt Benckiser'in gıda bölümünü satın aldı. RB Foods geçen sene 536 milyon dolarlık net satış yaparak, İngilizlerin toplam gelirinin yüzde 4'ünü oluşturmuştu.

Sağlık, hijyen, temizlik alanında Calgon, Durex, Veet, Strepsils, Nurofen, AirWick gibi pek çok bilinen markaya sahip olan İngiliz Reckitt Benckiser, aynı zamanda RB Foods bölümüyle ketçap, hardal başta olmak üzere çeşitli soslar üretiyor. McCormick, özellikle acı sos kategorisindeki sağlam büyüme trendinin devam edeceğini düşünerek RB Foods'u satın alıyor.

Böylelikle, İngilizlerin perakende ve kurumsal bazda French's, Frank's, Cattlemen's gibi markalarıyla hâlihazırda kurmuş olduğu global portföyü de bünyesine katabilecek.

HEDEF SENE SONUNDA 5 MİLYAR DOLAR

Uluslararası iş hacmini arttırmak isteyen McCormick, geçen sene üç kez Premier Foods'u almaya çalışmış ve hisse başına 65 sente, toplamda 2.1 milyar dolara kadar çıkmasına rağmen başarılı olamamıştı. RB satın almasıyla şirket proforma satışlarının bu yıl sonunda 5 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Reckitt tarafından yapılan açıklamada anlaşmanın borçsuzluk ilkesiyle yapıldığı ve satıştan gelen parayla kendi borçlarını azaltmayı planladıklarını söyledi.

Nisan ayında, Reckitt tarafından açıklamada borçları azaltmak için yan gıda bölümlerinde stratejik seçenekleri gözden geçirildiği belirtilmişti. Açıklama, firmanın bebek ve çocuk gıdası üreten Mead Johnson'u 16.6 milyar dolar karşılığında satın almalarının ardından gerçekleşmişti.

McCormick ve Reckitt Benckiser arasındaki satın almanın danışmanlığını ise İsviçreli uluslararası finans kuruluşu Credit Suisse yaptı.

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