ABD'nin en büyük paylaşımlı kablosuz ağ iletişimleri altyapı sağlayıcısı Crown Castle, ülke içerisindeki belirli şehirlerde fiber bağlantı sistemlerini genişletmek için, 2006 yılında kurulan yüksek bant genişliğinde fiber altyapılarına sahip Lightower'ı 7.1 milyar dolar karşılığında satın almak üzere.

Toplam varlıkları 22 milyar doları bulan Teksas merkezli Crown Castle özellikle kablosuz iletişimde dev bağlantı kulelerinin yanı sıra baz istasyonları, iç ve dış anten sistemleri alanlarında da faaliyet gösteriyor. AT&T ve T-Mobile gibi büyük operatörlerle de leasing anlaşmalarına sahip.

Crown Castle, yapılan açıklamaya göre Lightower'ı özel sermaye şirketleri Berkshire Partners, Pamlico ve diğer yatırımcılardan alacak. Satışın kanuni onayların ardından 2017 yılında sonlanması bekleniyor. Şirketin Morgan Stanley ve Banf of America Merrill Lynch'ten bir takım finansal taahhütler aldığının da altı çizildi.

100 bin KİLOMETRELİK FİBER BAĞLANTI

Anlaşma tamamlandığında Crown cephesi, yaklaşık 100 bin kilometrelik fiber altyapısını da bünyesine katmış olacak. Castle Crown CEO'su Jay Brown tarafından yapılan açıklamada şöyle dendi:

“Lightower'ı bünyemize katmaktan dolayı heyecanlıyız, geniş fiber bağlantı altyapısı düşünüldüğünde paydaşlarımıza da büyük değer katacağına inanıyoruz. Lightower’ın yoğun fiber altyapısı ülkenin kuzeydoğusundaki metropollerde iyi konumlandırılmış durumda.”

Lightower şirketinin Kuzeydoğu, Orta-Atlantik, Ortabatı bölgesinde 22 bin hizmet noktası, 275 veri merkezi ve 7000 kablosuz baz istasyonu bulunuyor. Firma, ABD'nin yanı sıra Londra ve Toronto'da da faaliyet gösteriyor.

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