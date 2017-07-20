Ekonomiye iki taze kan sınırlı revizyon

Bakanlar Kurulu’nda uzun süredir beklenen değişiklik dün gerçekleşirken, ekonomi yönetimine iki yeni isim katıldı. Ekonominin koordinasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in, ekonomide karar alma noktasında elinin daha güçlenmesi bekleniyor.



Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, hükümette yaşanan kan değişikliği sırasında ekonomi yönetiminde revizyonun sınırlı kalması dikkat çekti. Bunda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında piyasalarda yaşanan ani dalgalanmanın kısa süre içerisinde kontrol altına alınması, 2016 sonu ve 2017 başında kurdaki aşırı yükselişe rağmen dengenin yeniden sağlanabilmiş olması ve 16 Nisan referandum sürecinde piyasaları canlandırıcı yönde alınan önlemlerin de etkili olduğu değerlendiriliyor.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı yeni kabinede 5 başbakan yardımcısı arasında koltuğunu koruyan tek isim Mehmet Şimşek oldu. Milletvekili olduğu 2007 yılından beri kurulan her hükümette görev alan Şimşek, hem kabinenin, hem ekonomi yönetiminin en deneyimli bakanları arasına girdi. İlk hükümette Hazine’den sorumlu devlet bakanı olan Şimşek, sonraki üç hükümette maliye bakanı, son iki hükümette de başbakan yardımcısı olarak görev yaptı.Son hükümette Hazine’den sorumlu olan Şimşek’in yeni hükümette sorumluluk alanının genişlemesi bekleniyor. Yerli ve uluslararası piyasa aktörlerinin yakından tanıdığı Şimşek’in kabinede etkinliğinin devam etmesinin, olumlu yansımaları olacağı değerlendiriliyor.Son hükümette ekonominin koordinasyonundan sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı olurken, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da yeni hükümette Başbakan Yardımcısı oldu. Işık, daha önceki hükümette Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Uluslararası yatırımcı tarafından güven unsuru olarak kabul edilen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yeni kabinede ekonominin tek sorumlusu olma ihtimali ve yapısal reformların gündemde olmaya devam edebileceği beklentisi piyasalarda olumlu algılanırken, dolar/TL 3.51’li seviyelere geriledi. Kabine açıklanmadan önce yüzde 1’in biraz üzerinde yükselişle seyreden Borsa İstanbul ise yüzde 1.61 yükselişle 107 bin 417 puandan kapandı.Bankacılar, “Piyasa kabine açıklamasını olumlu algıladı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yerini koruyor. Kritik alanlarda sürpriz gibi algılanabilecek önemli değişiklikler yapılmadı” yorumu yaptı.