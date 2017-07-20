Türkiye Petrolleri, Turkish Petroleum International Company, TPIC
İŞ-YAŞAM

Türkiye Petrolleri varlıklarını devretme kararı aldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) varlıkları, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi'ne (TPIC) devredilecek

20 Temmuz 2017 Perşembe, 09:46:26 Güncelleme: 09:54:05 Reuters

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre; TPAO'nun sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, ekipman, sondaj park sahaları ve müştemilatı BOTAŞ'a ait TPIC'e bedelsiz olarak devredilecek.

Karar kapsamında, TPIC'in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan sahip olduğu petrol arama ve işletme ruhsatları da tüm hak ve yükümlülükleriyle birlikte TPAO'ya devredilecek.

 

 

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