Atatürk Havalimanı'ndaki ek terminal binası açılışa hazır

Atatürk Havalimanı'nın kapasitesini artıracak dış hatlar terminalinin yapımı tamamlandı. Dış hatlar giden yolcuların kullanacağı terminal TAV tarafından 75 milyon Euro yatırımla yapıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göreış hatlar genişleme ve ek terminal binası kapsamında uçak köprüsü, otobüs kapısı ve ticari alan sayısı arttırılarak yolcu kapasitesi büyütüldü. Bir bölümü hizmete giren yatırımın son etabındaki 11 bin metrekarelik ek yolcu termalinin inşaası tamamlandı.

Açılışa hazırlanan ek terminal binasının, şu anda bulunan gidiş katından farklı olarak ayrı girişi bulunacak. Projede, enerji geri kazanımlı sistem ve tüm yolcu köprülerinde çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirecek teknolojiler kullanıldı. Açılışla ilgili henüz kesin tarih verilmedi.



Fransa Ulusal Sivil Havacılık Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, İstanbul'un havayolu yolcu sayısında Avrupa üçüncüsü olduğu belirlendi. Yılın ilk yarısında 28.6 milyon yolcunun geçiş yaptığı Atatürk Havalimanı ise geçen ay Avrupa'nın en yoğun 5'inci havalimanı oldu.

Yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabı 29 Ekim 2018 yılında faaliyete girdiğinde tarifeli uçuşlara kapatılması beklenen Atatürk Havalimanı'nda TAV tarafından yaklaşık 75 milyon Euro'luk yatırımlayapılan dış hatlar genişleme ve ek terminal binası çalışmaları bir süre önce tamamlandı. Bu kapsamda, dış hatlar terminali hava tarafı 27 bin metrekare büyütülerek uzun süre önce faaliyete girdi. Hava tarafının devreye alınmasıyla dış hatlar terminalinde uçak köprüsü, otobüs kapısı ve ticari alan sayısı da artarak yolcu kapasitesi büyütüldü.

Atatürk Havalimanı dış hatlar genişleme projesi kapsamında, yapımı bir süre önce tamamlanan 11 bin metrekarelik ek yolcu terminali ise açılmayı bekliyor. 40 check-in noktası, 8 pasaport ile güvenlik kontrol noktası ve bagaj işleme alanın bulunduğu ek terminal açıldığında Atatürk Havalimanı'nın yolcu kapasitesi 80 milyona ulaşacak. Ne zaman açılacağıyla ilgili bilgi verilmeyen ek terminal binası sadece giden yolculara hizmet verecek ve şu an bulunan gidiş katından farklı olarak ayrı girişi bulunacak. Yolcu burada işlem yaptıktan sonra köprü bağlantısıyla hava tarafına geçerek uçaklarına binecek. Atatürk Havalimanı genişletme projesinde enerji geri kazanımlı sistem ve tüm yolcu köprülerinde çevre ve gürültü kirliliğini en aza indirecek teknolojiler kullanıldı.



AHL'DEN 6 AYDA 237.6 MİLYON EURO CİRO

Yılın ilk yarısında 511 milyon Euro konsolide ciro yapan TAV Havalimanları Holding'in cirosunun 237.6 milyon Euro'su 6 ayda 28.6 milyon yolcunun geçiş yaptığı İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan oluştu.

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