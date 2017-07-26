Apple patent ihlali nedeniyle 506 milyon dolar ceza ödeyecek

Apple, Wisconsin - Madison Üniversitesi'nin patent tescil kolunun sahip olduğu bir patente ait hakları ihlâl ettiği gerekçesiyle Madison Bölge Mahkemesi tarafından 506 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Söz konusu bedel jüri tarafından belirlenen zararın iki mislinden fazla.

Yargıç William Conley, 2015 Ekim ayında Wisconsin Öğrenci Araştırma Birliği (WARF)'nin jüri kararıyla kazandığı ve 234 milyon dolar almaya hak kazandığı karara ek olarak 272 milyon dolarlık bir bedel daha ekledi.

Conley, tarafından yapılan açıklamada Apple'ın bilgisayar işlemci teknolojisiyle ilgili patent ihlâline 2016 yılının aralık ayına dek devam ettiği ve bunun faizleriyle birlikte ek zararlar oluşturduğuna vurgu yaptı.

APPLE İTİRAZ ETTİ

Apple ise Conley'nin bu kararına itiraz etti. Apple sözcüleri tarafından bir açıklama yapılmasa da bölge mahkemesi kayıtları Apple'ın süreci başlattığını gösteriyor.

WARF, bazı iPhone modellerinde Apple'ın kullanıcılardan gelen talimatları tahmin ederek işlemci performansı geliştiren "öngörü devresi" ismiyle tanımladığı bir teknoloji bulduğunu iddia etmişti. Wiscon - Madison Üniversitesi'nin iddiasına göre söz konusu teknoloji bilgisayar bilimleri profesörü Gurindar Sohi ve üç öğrencisi tarafından geliştirilmiş, patenti de 1998 yılında alınmıştı.

Apple ise 2015 yılındaki mahkemede, jüri karşısında yaptığı savunmayla ihlâl suçlamasını reddetmiş ve patentin geçersiz olduğunu iddia etmişti. Apple bunun yanı sıra ABD Patent ve Marka Ofisi'nden patentin geçerliliğine dair değerlendirme istemiş ancak bu talep reddedilmişti.

BİTMEK BİLMEYEN PATENT DAVALARI

WARF, daha sonra Apple'a ayrı bir dava daha açarak iPhone telefonların yeni versiyonlarında da aynı teknolojinin kullanılarak patent ihlâli yapıldığını iddia etmişti. Yargıç Conley ise bu davaya ilişkin karar vermeyeceğini ve Apple'ın 2015 yılındaki jüri kararına temyiz hakkını bekleyeceğini söylemişti.

Apple, patent ihlali iddiaları ve davaları nedeniyle son dönemde sıkça gündeme geliyor. Teknoloji devinin Qualcomm ile yılan ilişkisine dönen karşılıklı davalarının yanı sıra Nokia ile 2016 sonunda girdiği bir başka hak ihlali davası da bulunuyor.

Apple, daha önce Nokia'ya 720 milyon dolar tutarında bir ödeme yapmak zorunda da kalmıştı. Şirketin daha önce Immersion ve Samsung ile olan patent davaları da vardı.

apple

iphone

patent ihlali

ceza

WARF