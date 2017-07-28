İŞ-YAŞAM

Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 11:24:44 AA

Antalya Güney Amerika ve Güney Asya kökenli 6 tropik meyvenin deneme üretimleri başarıyla tamamlandı. Hem görüntü hem de tatları farklı olan litchi, longan, passiflora, pitaya, mango ve longan ile Gazipaşa'daki tropik meyve sayısı 17'ye yükseldi. Fiyatları da yüksek olan meyveler ortalama 40 liradan satılıyor

  • 1 Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor
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    Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (BATEM), Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde 2013 yılında, 'Değişik Tropik Meyve Türlerinin Antalya Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar' başlıklı proje hazırlandı. 

  • 2 Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor
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    Proje kapsamında 2014 yılında ABD'nin Florida eyaletinden deneme amaçlı passiflora, litchi, pitaya, longan, guava ve mango fidanları getirtildi. Bu fidanlarla, eskiden köy statüsündeki Gazipaşa'nın Macar, Çobanlar ve Yakacık mahallelerindeki çiftçilerin arazilerinde deneme bahçeleri kuruldu.

  • 3 Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor
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    HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ MEYVELER

    Macar mahallesinde Fazıl ve Yusuf Kaya kardeşler ile Yakacık köyünde Yaşar Dağtekin'e ait alanda kurulan deneme amaçlı tropik bahçelerde dikimi yapılan passiflora, litchi, pitaya, guava, longan ve mango, bu yıl ilk meyvelerini verdi. Bu türlerden litchi, passiflora, pitaya ve mangonun az da olsa hasadına başlanıldı. 

  • 4 Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor
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    Türkiye'nin yeni tropik meyveleri görüntü ve tatlarıyla da beğenildi. Fiyatları ise üretici satışı olarak tanesi 15 liradan, kilogramı 60-70 liraya kadar olan bu meyveler, sadece hipermarketlerin raflarında bulunabiliyor.

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  • 5 Gazipaşa'daki tropik bahçede 17 adet meyve yetiştiriliyor
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    TROPİKAL CENNET

    Gazipaşa'nın Türkiye'nin tropikal meyve ambarı olduğunu belirten Kaymakam Nurullah Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

     

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