İŞ-YAŞAM

Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor

30 Temmuz 2017 Pazar, 10:18:14 DHA

İzmir'in Beydağ İlçesi'nde, tarlaları baraj gölü altında kalan mısır, pamuk ve patates üreticileri, geçimlerini sağlayabilmek için balıkçılık yapmaya, daha önce eşleri ile birlikte tarlada çalışan kadınlar da balık ağı örmeye başladı

  • 1 Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor
    1 | 9

    Tarım arazileri Beydağ Barajı suları altında kalan barajzedelere yeni iş alanı ve üretim olanağı yaratmak amacıyla kurulan 'Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi', daha önce silajlık mısır ürettiği toprakları 'baraj gölü avlak alanı' olarak Tarım İl Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiraladı. 

  • 2 Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor
    2 | 9

    İzmir Büyükşehir Belediyesi de, bölgede oluşan bu yeni üretim modelinin desteklenmesi amacıyla kooperatife balıkçı teknesi, motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteyneri ve yaprak buz makinesi gibi ekipman desteği verdi. Büyükşehir'in yardım elini uzatmasıyla hem motive olan hem de avlanmak için donanımlarını tamamlayan kooperatif üyeleri, ilk kez denedikleri balıkçılıkta kısa sürede başarılı oldu. 

  • 3 Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor
    3 | 9

    Uzun yıllar tarlada çapa yapan eller, ağ atıp balık tutmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede balıkçılık kültürünün gelişmesi amacıyla yürüttüğü bu çalışmada yeni bir hamle daha yaparak bu kez o balıkçıların eşleri için proje geliştirdi. Beydağ'da açılan Meslek Edindirme ve Beceri Kursları çatısı altında 'balık ağı örme kursu' düzenleyen Büyükşehir, balıkçı eşlerini kısa sürede aile bütçesine önemli katkı sağlayan bireyler haline getirdi. 

  • 4 Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor
    4 | 9

    Kurs ile hem kadınlara yeni bir meslek kazandırıldı hem de balıkçı ailelerin önemli bir maliyet kalemi ortadan kaldırıldı. Balık ağı ören Beydağlı kadınlar, aileleri, her bir ağ başına 100 TL işçilik yükünden kurtardı. Tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla tek geçim kaynağı olarak balıkçılığa yöneldiklerini belirten Zeynan Coşkun Çolak, şöyle dedi:

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor
    5 | 9

    "Eşim göl balıkçılığı yapıyor. O yüzden bizim de bu işe ilgimiz oldu. Daha önce ağlarımızı Tokat'tan ve başka illerden temin ediyorduk. Nakliye maliyeti epey yüksekti. Kooperatif başkanımıza taleplerimiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi ve talebimiz olumlu sonuçlandı. Bu konuda bize hem göl balıkçılığı yapmamıza destek olan hem de eşlerimize yardımcı olmamız için bu kursu açan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyoruz"

    • HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000