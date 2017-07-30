Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor

Tarım arazileri Beydağ Barajı suları altında kalan barajzedelere yeni iş alanı ve üretim olanağı yaratmak amacıyla kurulan 'Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi', daha önce silajlık mısır ürettiği toprakları 'baraj gölü avlak alanı' olarak Tarım İl Müdürlüğü'nden 5 yıllığına kiraladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi de, bölgede oluşan bu yeni üretim modelinin desteklenmesi amacıyla kooperatife balıkçı teknesi, motoru, ağ malzemeleri, soğutma konteyneri ve yaprak buz makinesi gibi ekipman desteği verdi. Büyükşehir'in yardım elini uzatmasıyla hem motive olan hem de avlanmak için donanımlarını tamamlayan kooperatif üyeleri, ilk kez denedikleri balıkçılıkta kısa sürede başarılı oldu.
Uzun yıllar tarlada çapa yapan eller, ağ atıp balık tutmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgede balıkçılık kültürünün gelişmesi amacıyla yürüttüğü bu çalışmada yeni bir hamle daha yaparak bu kez o balıkçıların eşleri için proje geliştirdi. Beydağ'da açılan Meslek Edindirme ve Beceri Kursları çatısı altında 'balık ağı örme kursu' düzenleyen Büyükşehir, balıkçı eşlerini kısa sürede aile bütçesine önemli katkı sağlayan bireyler haline getirdi.
Kurs ile hem kadınlara yeni bir meslek kazandırıldı hem de balıkçı ailelerin önemli bir maliyet kalemi ortadan kaldırıldı. Balık ağı ören Beydağlı kadınlar, aileleri, her bir ağ başına 100 TL işçilik yükünden kurtardı. Tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla tek geçim kaynağı olarak balıkçılığa yöneldiklerini belirten Zeynan Coşkun Çolak, şöyle dedi:
"Eşim göl balıkçılığı yapıyor. O yüzden bizim de bu işe ilgimiz oldu. Daha önce ağlarımızı Tokat'tan ve başka illerden temin ediyorduk. Nakliye maliyeti epey yüksekti. Kooperatif başkanımıza taleplerimiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi ve talebimiz olumlu sonuçlandı. Bu konuda bize hem göl balıkçılığı yapmamıza destek olan hem de eşlerimize yardımcı olmamız için bu kursu açan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyoruz"