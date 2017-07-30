Beydağ Barajı Su Ürünleri Kooperatifi çiftçilere destek vermeye devam ediyor

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"Eşim göl balıkçılığı yapıyor. O yüzden bizim de bu işe ilgimiz oldu. Daha önce ağlarımızı Tokat'tan ve başka illerden temin ediyorduk. Nakliye maliyeti epey yüksekti. Kooperatif başkanımıza taleplerimiz oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iletildi ve talebimiz olumlu sonuçlandı. Bu konuda bize hem göl balıkçılığı yapmamıza destek olan hem de eşlerimize yardımcı olmamız için bu kursu açan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ediyoruz"