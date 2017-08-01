ASELSAN ve HAVELSAN'dan 37.6 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında ASELSAN ile HAVELSAN arasında oluşturulan iş ortaklığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında, gemi sistemleri ile ilgili olarak dün toplam bedeli 37 milyon 576 bin 60 avro tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Açıklamada, sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri tedariki ve entegrasyonundan ASELSAN'ın sorumlu olduğu belirtildi.

ASELSAN'ın iş payının 21 milyon 826 bin 60 avro düzeyinde bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılında gerçekleştirileceği kaydedildi.

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