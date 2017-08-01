Ekonomi Bakanı Zeybekci, yüzde 5'in üzerinde büyüme beklediklerini açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin temmuz ayı ihracat rakamları toplantısında konuştu.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin artık orta gelir tuzağından hızlı bir şekilde uzaklaşması gerektiğini belirterek, "Bu civardan uzaklaşma yılı olarak da 2017 yılını ilan ediyorum." dedi. Büyümenin yeniden toparlanacağı ve yeniden yüzde 5-5.5 ortalamanın tutturulacağı yılın 2017 olacağını kaydeden Zeybekci, üstelik bunun sürdürülebilir hale geleceğini dile getirdi. Zeybekci, büyümenin yüzde 5.5 üzerindeki ortalamaya oturması için ellerindeki en önemli enstrümanın ihracat ve ihracata dayalı büyüme olduğunu ifade etti.



Geçen senenin son çeyreğinde yakalanan performansın bunun öncüsü ve habercisi olduğunu vurgulayan Zeybekci, 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme yakalandığını ve bunun yüzde 2.2'sinin ihracattan geldiğini söyledi. Nihat Zeybekci, "Ne yapacağız, ne edeceğiz ihracatın büyümeye doğrudan katkı verdiği bu ortamı asla bozmayacağız, bozdurtmayacağız ve bunun devamını sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.



Zeybekci, ikinci çeyrek büyüme rakamlarının gelmeye başladığını, bu dönemde de ihracatın büyümeye net katkısının süreceğinin altını çizdi.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi

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İkinci çeyrekte de yüzde 5'in üzerinde büyüme beklediklerini belirten Zeybekci, şunları kaydetti:"Yüzde 5'in oldukça üzerinde de gelebilir. Ama asıl önemli olan, üçüncü çeyrekte, yine ihracatın büyümeye katkı vermeye devam etmesiyle yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Oldukça üzerinde bekliyoruz. Çünkü maalesef geçen sene bu işgal ve ihanet girişiminden sonra, üçüncü çeyrekteki eksi baz etkisiyle yüzde 7'nin oldukça üzerinde bir büyümeyi, yine ihracatın büyümeye net katkısı ile yakalayacağız. İnşallah dördüncü çeyrekte de yüzde 5 ve üzerinde bir büyüme ile 2017 yılı, Türkiye'nin ekonomik büyüme, sanayileşme, kalkınma ve yeniden kendine gelme anlamında da bir silkiniş, yeniden bir uyanış, yeniden o 2023, 2033, 2043, 2053 hedeflerine doğru, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet hedeflerine doğru yolculuğa çıkış hedefimiz olacak. 2017 yılı yeniden başlangıç yılı olacak. Çünkü millet bize önümüzdeki bütün yolları açtı. Artık Türkiye'de bir daha koalisyon ihtimallerinin olmadığı dönemlere giriyoruz. Bugüne kadar AK Parti olarak sloganımız 'Durmak yok, yola devam'dı. Elhamdülillah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde durmadık. Ama bundan sonra yeni sloganımız; 'Mazeret yok, yola devam. Mazeret yok, ihracata devam. Mazerete yok, 4.0'da kendi teknolojilerimizi yaratmaya devam. Mazeret yok, yüzde 5,5'in üzerinde büyümeye devam. Mazeret yok, istihdamda, işsizlikte yüzde 10'nun altına inmeyi mutlaka ve mutlaka sağlayacağız. Mazeret yok, enflasyonun kökünü kazıyacağız. Mazeret yok, Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bu millete hizmetkar olabilme görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz"