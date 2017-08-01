Temmuz ayı ihracat rakamları! Son Dakika

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Temmuz 2017 ihracat rakamlarını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla Avrupa'nın en büyük üretim komplekslerinden olan ve TİM 1000'de 6. sırada yer alan Manisa'daki Vestel City'de açıkladı.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31.2 artışla 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Bu artış son 6 yılın en büyük aylık artışı olarak kayıtlara geçti.

İlk yedi ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.7 artışla 88 milyar 926 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat da bir önceki yıla göre yüzde 7.5 artışla 150 milyar 22 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"ÇARKLAR DÖNÜYOR, ÜRETİM DEVAM EDİYOR"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, "TÜİK verilerine göre 2011 yılı Ağustos ayında yakaladığımız yüzde 31.9'luk artıştan sonra gelen en yüksek oran. Yani son 6 yılın en iyi, son 8 yılın en iyi ikinci performansı" dedi. İhracatta 2010 yılının başından bu yana yüzde 30'luk artış oranının aşıldığı sadece iki ay olduğunun altını çizen Büyükekşi, "2011 Ağustos haricinde bir de 2010 Mayıs ayında yüzde 33.4'lük bir artış kaydetmiştik. İhracat artış oranında çok önemli bir orana imza atmış olduk.

15 Temmuz'dan sonra ne demiştik: "Çarklar dönüyor, üretim devam ediyor." Biz büyük bir ülkeyiz, sağlam bir ekonomiyiz. İştahlı yatırımcılarımız, kendini adamış çalışanlarımız var. TİM verilerine göre Kasım ayından bu yana, yani tam 9 aydır ihracatta artış açıklıyoruz. 'Atılım Yılı' ilan ettiğimiz 2017'nin başından beri istikrarlı bir artış elde etmemiz bizler için büyük bir mutluluk kaynağı." diye konuştu.

temmuz ayı ihracat rakamları 2017

TİM ihracat rakamları

Türkiye İhracatçılar Meclisi