Enerji ithalatı Haziran ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar oldu.
Bu rakamın, 2 milyar 533 milyon dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.
Haziranda 2 milyon 52 bin 62 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6.93 arttı. Geçen yıl haziran ayında toplam 1 milyon 918 bin 933 ton ham petrol ithal edilmişti.
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