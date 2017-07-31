enerji ithalatı
ENERJİ

Enerji ithalatı Haziran ayında arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8.9 artarak 2 milyar 533 milyon dolar oldu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 10:33:24 Güncelleme: 10:35:28 AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yıl haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar oldu.

Bu rakamın, 2 milyar 533 milyon dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Haziranda 2 milyon 52 bin 62 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6.93 arttı. Geçen yıl haziran ayında toplam 1 milyon 918 bin 933 ton ham petrol ithal edilmişti.

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