Otogaz zam - Otogaz fiyatları son durum!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.
PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.
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YORUMLAR 48
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Misafir 5 dakika önceYuh olsun yeter bıktık zaten bayilerde 60 ile 70 kuruş fark var00
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Misafir 6 dakika önceBöyle vergi oranlarıyla bu devleti çocuk da yönetir.00
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Misafir 14 dakika önceyuhh 20 krş zammı olur00