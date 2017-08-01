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Otogaz zam - Otogaz fiyatları son durum!

Otogaza 20 kuruş zam yapılması bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, otogazın litre satış fiyatına 20 kuruş zam yapılması bekleniyor

01 Ağustos 2017 Salı, 16:40:05 Güncelleme: 17:12:21

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) otogazın litre satış fiyatına 2 Ağustos tarihinden itibaren 20 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

PÜİS tarafından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatında değişiklik beklendiği için 2 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere LPG otogazın pompa satış fiyatında ortalama 20 kuruş artış beklenmektedir" denildi.

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YORUMLAR 48
  • Misafir 5 dakika önce
    Yuh olsun yeter bıktık zaten bayilerde 60 ile 70 kuruş fark var
  • Misafir 6 dakika önce
    Böyle vergi oranlarıyla bu devleti çocuk da yönetir.
  • Misafir 14 dakika önce
    yuhh 20 krş zammı olur
Tüm yorumları göster(48)
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