İŞ-YAŞAM

Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:57:20 İHA

17 yılık anne mesleğini sürdüren Hamit Beyaz, Batman'da tandır üreterek 8 çocuğuna bakıyor. Beyaz, yaptığı tandırların tanesini 240 TL'ye satıyor

  • 1 Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor
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    Batman'da killi topraktan ürettikleri tandırları satarak geçimini sağlayan Hamit Beyaz, annesinin sağlık durumunun bozulması sonrasında tandır üretim mesleğini devralarak ailesini geçindiriyor. 

  • 2 Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor
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    Her yıl Nisan ve Ekim ayları arasında yoğun bir şekilde tandır üretimi yaptıklarını ifade eden Hamit Beyaz anneannesi ve annesinden bu mesleği devraldığını belirterek, aile geçimini tandır yaparak sağladıklarını aktardı. Tandır üretimi hakkında bilgi veren Beyaz, şu açıklamalarda bulundu:

  • 3 Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor
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    17 senedir annem bu mesleği yapıyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı 2 senedir bu mesleği devraldım. Anne mesleğini sürdürüyorum. Bizim bölgede tandır yöresel olduğu için bu mesleği yapmaya başladım. 

  • 4 Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor
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    Yaptığım iş evimin önünde olan bir iştir. Bazı vatandaşlar çamurdur o kadar para alıyorsunuz diyorlar. Ama buradaki emeğimizi bilmiyorlar. Bir tandırı bir haftada bitiriyoruz. Ancak birçok aşamadan geçiyor. 

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  • 5 Batmanlı Hamit Beyaz, 17 yılık anne mesleğini sürdürüyor
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    Tandır bir haftada bitikten sonra taşlanması oluyor. Tandır fiyatları 240 TL'ye kadar gidiyor. Bu şekil ekmek paramızı kazanıyoruz.

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