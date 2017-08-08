Antalya'daki otellere günde 80 ton Bursa şeftalisi gönderiliyor

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Çeltik Mahallesi'nde, şeftali bahçelerinde çalışanlar, merdiven yardımıyla ağaçlardan topladıkları meyveleri, boyutlarına göre tek tek ayırıyor.



Küçük şeftalileri turizm bölgelerindeki oteller, büyük şeftalileri ise market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, "suluk" diye tabir edilen türünü de meyve suyu fabrikaları alıyor.



Osmangazi Ziraat Odası Başkanı Hakan Ekim yaptığı açıklamada, Bursa'da şeftali hasadının 15 Eylül'e kadar süreceğini söyledi.

Sezonun açılışında şeftalinin üreticiden çıkış kilogram fiyatının 1.3 lira olduğunu vurgulayan Ekim, şöyle konuştu:

"Bu yıl rekolte geçen yıla oranla iyi, kayıplar yok. Umulan kilogramlar var. Fakat meyve çok sık, bu da bir handikap. Bu yıl Antalya'da turizmin canlı olması dolayısıyla şeftali talebi iyi. Antalya'ya günlük 80 ton şeftali gidiyor. Oradaki oteller, tek porsiyonluk tercih ettiklerinden genellikle küçük boyutluları istiyorlar. Bu sıralar Antalya ve çevresindeki turizmin canlı olması, piyasaları yükseltti ancak girdi maliyetlerinin yüksekliği, çiftçiyi olumsuz etkiliyor. Kilogram fiyatı 1.5 liraya yükseldi fakat üretici daha yüksek fiyat beklentisi içinde"

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İri boyutluların kilogramının ise 1.8 liraya nadiren çıktığını belirten Ekim, "Genel olarak ise şeftalide ihracat piyasası 1.8-2 lira civarında. Geçmiş yıllara bakıldığında çok daha iyi fiyatlar oluşuyordu. Şimdilerde girdi fiyatlarımız daha yüksek" dedi.Ekim, meyve suyu yapımında tercih edilen "suluk" şeftalinin satışının 30 kuruştan başladığını, şu anda 40 kuruştan alıcı bulduğunu dile getirerek, "2015'teki meyve suyu fiyatlarına bakıyoruz, 80 kuruş, 2016'da 60 kuruş, şu anda 40 kuruş fakat raflarda meyve suyu fiyatlarının düştüğünü görmüyoruz" ifadesini kullandı.İhracatın geçen yıla oranla daha yavaş ilerlediğini belirten Ekim, şu anda genellikle Rusya'nın ürün aldığını, Avrupa'ya çok az bir dış satım olduğunu sözlerine ekledi.