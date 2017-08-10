Türk kirazı, Çin kapısından girdi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'e kiraz ihracatı konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşların yaklaşık 8 yıldır titiz çalışma yürüttüğünü söyledi.



Bu çalışmaların olumlu sonuçlandığını, uzun süreçte Çin tarafının da çok titiz çalıştığını anlatan Yazgan, yükümlülüklerini yerine getiren ihracatçılarla ilk ürün gönderimini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yazgan, Çin'in Türk kirazı için umut verici bir pazar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Geldiğimiz nokta itibarıyla bu hafta içinde Türk kirazını ilk kez Çin kapısından soktuk diyebiliriz. Bu bizim için çok mutluluk verici bir durum. Kiraz üreticilerinin gelecek yıllarda ekonomik olarak tatmin olacağını düşünüyorum. İlk etapta uçak kargo ile 6 tona yakın miktarda ürün gönderdik. Bu deneme amaçlıydı. Yükümlülüğümüzü doğru şekilde yerine getirdiğimiz imajını Çin tarafında oluşturduğumuz takdirde gelecek yıl Çin'den büyük talep bekliyoruz. Bunun yansıması da üreticilerimize olacaktır"





TÜRK KİRAZI ÇİN PAZARINDA DAHA FAZLA OLACAK



Çin'e yapılan kiraz ihracatında belirli yükümlülüklerinin olduğunu anlatan Yazgan, "Önemli olan ihracatımızı doğru olarak gerçekleştirmek. Çin'e karşı Akdeniz meyve sineği zararlısına karşı karantina yükümlülüklerimiz var. Bunun için ihracat bu yıl biraz gecikti. Kirazı 16 gün artı 4 dedece sıcakta beklettik, Akdeniz meyve sineği ve yumurtaları varsa ölsün diye. Eğer karantina yükümlülüklerimiz ile ilgili herhangi bir sorun yaşamazsak Türk kirazının Çin pazarındaki yerinin gelecek yıllarda çok fazla olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Yazgan, kırmızı meyvelerin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde ciddi rağbet gördüğünü ifade ederek, "Nedense kırmızı meyvelere karşı çok fazla talepleri var. Kirazı doğrudan yemek yerine hediye edebiliyorlar, özel günlerde tüketiyorlar. Kiraz da zaten kırmızı meyveler içinde besin değeri ve lezzet açısından çok önemli" dedi.



Çin'de kiraz fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Yazgan, "Çin Türk kirazı açısından çok umutlu bir pazar. Nüfusu çok büyük ama bu pazarda kiraz pahalı olması nedeniyle az sayıda bir nüfus bu ürünü tüketiyor. Bu kapsamda içeriye girecek kiraz miktarındaki artışla fiyatlar da gerçek anlamda realize olursa o taktirde tüketim de artacaktır. Gelecek yıllarda ülkemizdeki var olan üretimin büyük bir çoğunluğunu belki de Çin'e satar hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

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