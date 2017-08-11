FLAŞ FLAŞ! Rekabet Kurulu 19 piliç şirketine soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESDBD) hakkında soruşturma açıyor.

Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Buna göre, aşağıdaki 19 dernek ve şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

İŞTE O FİRMALAR

- Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği,

- Ak Piliç Tic. Ltd. Şti.,

- As Piliç Gıda İnşaat Taşımacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Bakpiliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.,

- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.,

- Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.,

- Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. A.Ş.,

- CP Standart Gıda San. ve Tic. A.Ş.,

- Civkur Gıda San. Tic. ve Paz. A.Ş.,

- Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yat. Tic. ve San. A.Ş.,

- Erpiliç Ent. Tav. Ürt. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Garip Tavukçuluk Gıda ve Yem San Tic. A.Ş.,

- Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. A.Ş.,

- Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. A.Ş.,

- Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. A.Ş.,

- Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.,

- Şahin Tavukçuluk Yem Gıda İnşaat San. ve Tic. A.Ş.,

- Şenpiliç Gıda San. A.Ş.,

- Tad Piliç Fenni Yem San. ve Tic. Ltd. Şti.,

- Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.

rekabet kurulu