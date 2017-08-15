İŞ-YAŞAM

Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor

15 Ağustos 2017 Salı, 15:30:12 AA

Antalya Ticaret Borsası (ATB) meclis üyesi ve tıbbi ve aromatik bitki ihracatçısı Ergin Civan, kekik toplayıcılarının yeterli olmadığı ve tarlalarda kekik üretiminin planlı bir şekilde artırılması gerektiğini söylerken, kekik toplamak isteyenlerin asgari ücretten fazla kazanç sağlayacağını da açıkladı

  • 1 Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor
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    Yılda yaklaşık 20 bin ton kekik ihracatının yapıldığı Türkiye'de, ihracatçı firmalar kekik tedariği sorunu yaşıyor. Dağ köylerinde genç nüfus kalmadığı için toplama usulüyle ürün bulamayan ihracatçı firmalar, tarlada kekik üretiminin planlı bir şekilde artırılmasını istiyor.

     

  • 2 Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor
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    Tıbbi ve aromatik bitki türleri açısından dünyanın en zengin coğrafyalarından birine sahip Türkiye'de son 2- 3 yıldır ihracat için yeteri düzeyde kekik bulunamıyor. Sadece Denizli'de bir bölgede tarlada üretimi yapılan ve orman ve dağ köylerinde köylüler tarafından toplanan ürünlerle ihracatı yapılabilen kekikte ürün miktarı talebe yetmiyor.

     

     

  • 3 Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor
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    Türkiye'de kekik üretiminin artırılması gerektiğine işaret eden Antalya Ticaret Borsası (ATB) meclis üyesi ve tıbbi ve aromatik bitki ihracatçısı Ergin Civan, şöyle konuştu:

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    "Türkiye'nin hızlı bir şekilde kekik üretimini artırması lazım. Denizli projesi çok başarılı bir projeydi. Türkiye'de daha önce kekiğin ziraati yapılmıyordu, tarlada ekimi yoktu. 10- 15 sene önce Denizli'nin bazı ilçelerinde kekiğin ziraati, tarlada ekimi başladı. Şu anda Türkiye'de üretilen kekiğin yüzde 80'i o bölgede üretiliyor. Bunun gibi yeni bölgeler geliştirilmesi lazım" 

  • 5 Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor
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    KALİTELİ KEKİĞİN KİLOSU 13 TL

    Türkiye'den yılda toplam işlenmiş kekik ihracatının 20 bin tonun üstünde olduğunu kaydeden Civan, şu açıklamalarda bulundu:

     

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