Kekik toplamak asgari ücretten fazla kazandırıyor

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Akdeniz mutfağı dünyada sürekli yükseliş trendinde. Kekik ve diğer Akdeniz aromatik bitkilerin bütün dünyada tüketimi artıyor. Sadece gıda olarak değil aynı zamanda kozmetik ve ilaç sanayilerinde kullanımları da artıyor ve bundan dolayı taleplerin artacağı görülüyor ve bizim de pazarlarımızı kaybetmemek için planlı bir şekilde üretimi artırmamızda fayda var.