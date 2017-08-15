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İŞ-YAŞAM

'İki kadehten fazlası yasak olsun'

Ryanair'den 'iki kadehten fazlası yasak olsun' önerisi

İngiltere'de yolculuk sırasında aşırı alkol alanların ve buna bağlı yaşanan olayların artması üzerine uçuştan önce alkol alımına sınırlama getirilmesi istendi. Bu talebi yapan ise dünyanın en büyük ucuz havayolu şirketi Ryanair.

15 Ağustos 2017 Salı, 17:23:33 Güncelleme: 17:30:49 HABERTURK.COM

Ryanair Pazarlama Direktörü Kenny Jacobs, Time'a yaptığı açıklamada, yolculara uçuştan önce havalimanında biniş kartına bakılarak en fazla iki kadeh içki verilmesini ve sabah saat 10'dan önce de alkol satışının tümüyle yasaklanmasını talep etti. Jacobs, ertelenen uçuşlarda da yolculara alkol satışının yasaklanmasını istedi.

Jacobs'un bu açıklaması İngiltere'de alkolü fazla kaçıran yolcuların çıkardığı rahatsız edici olayların sayısındaki artışa dayanıyor.

İngiltere'de bu yönde alınan önlemlere karşın Şubat 2016-Şubat 2017 arasındaki bir yıllık dönemde sarhoşken çıkardığı olaylar nedeniyle 367 yolcu tutuklandı. Bu rakam önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış anlamına geliyor.

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