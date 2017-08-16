Air Berlin
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Air Berlin için Almanya hükümetinden 150 milyon euro kredi

Alman hükümeti Air Berlin'e 150 milyon euro kredi verdi

Air Berlin'in dün Etihad'ın kurtarma pakedi finansmanını reddetmesinin ardından iflas başvurusu yapması üzerine, Almanya hükümeti acil olarak 150 milyon euro kredi çıkardı

16 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:21:43 Güncelleme: 15:08:22 HABERTURK.COM

Air Berlin, yüzde 12 pay ile şirketin en büyük hissedarı olan Etihad'ın yeni bir kurtarma pakedini reddetmesi üzerine 15 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulunmuştu. Etihad'ın, 2011 yılından bu yana Air Berlin operasyonuna 1.8 milyar euro yatırım yaptığı fakat bir sonuç alamadığı belirtiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri firması, Air Berlin'in yanı sıra Alitalia ve diğer hisse ortaklığı bulunan firmalardan geçen yıl 808 milyon dolar zarar ettiğini açıklamıştı.

Lufthansa'nın ardından Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi olan Air Berlin'in mali durumunun düzeltilmesi için Etihad'ın geri çekilmesi üzerine yardıma Alman hükümeti koştu.

150 milyon euro tutarında acil bir kredi çıkaran Almanya hükümeti sayesinde Air Berlin uçuşları en azından bir süreliğine daha devam edecek ve 7 bin 200 personelin de işlerini koruyacak.

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Öte yandan hükümetin bu yardımının, Air Berlin'in yeniden yapılandırılması ve sonrasında satışı için bir pansuman olacağı vurgulanıyor.

Ayda 2 milyondan fazla yolcu taşıyan Air Berlin uzun yıllardır zarar etmesiyle biliniyor. Özellikle de Ryanair ve EasyJet gibi düşük maliyetli rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. 

Özerk bir kamu şirketi olan Avrupa'nın en büyük havaylu taşıyıcısı olan Alman Lufthansa, dün Air Berlin'in bir bölümüne talip olduğunu açıklamıştı.

 

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