33 kilo yemle beslendi 35 bin liradan satılacak

2,5 yıl önce dünyaya gelen simental cinsi boğayı, günde 33 kilogram yemle besledi. Yonca ve yulaf verilen "Şampiyon" adlı hayvan, 1,5 tona ulaştı. Değer, kurbanlık boğayı 35 bin liradan satışa çıkardı.

Değer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu büyüklükte bir hayvanın bölgede zor bulunacağını ifade etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvanı satışa çıkardıklarını anlatan Değer, şunları kaydetti:

"Şampiyon ile oyunlar oynuyoruz, birlikte gezintiye çıkıyoruz. Yani o bizim ailemizden biri gibi davranıyoruz. Ailemizin bütün bireyleri tarafından yakından ilgilenilen Şampiyonumuzu kurbanlık olarak satmak bizleri üzmekte ancak her canlı gibi onun da bir ömrü var. Boğayı 35 bin lirayı getiren alır. Gelecek yıl hedefimiz 2 tonluk bir Şampiyon daha yetiştirmek olacak."

Hayvanı görmeye gelen ve pazarlık yapan bazı alıcılar ise büyüklüğü ve görünüşü karşısında boğaya hayran kaldıklarını söyledi.

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