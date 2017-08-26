Aydın, 116 milyon dolarlık ithalata karşılık 324 milyon dolar ihracat yaptı

Aydın, 116 milyon dolarlık ithalata karşılık 324 milyon dolar ihracat yaparken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 279'a ulaştı ve Ege Bölgesi'nde ihracatının ithalatı karşılama oranında en yüksek orana ulaştı.



Balıkesir, 246 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 165 milyon dolarda kaldı. Balıkesir her 100 dolarlık ithalata karşılık 149 dolar ihracata imza attı.



Su ürünleri ihracatının merkezi konumundaki Muğla 2017 yılının ilk yarısında 214 milyon dolarlık ihracat rakamını hanesine yazdırırken, ithalatta ise 105 milyon doları gördü. Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 204 oldu.



Türkiye'nin en önemli mermer ve yumurta ihracat merkezlerinden Afyon 2017 yılının Ocak - Haziran döneminde 68 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 155 milyon dolara ulaştı. Afyon'un ihracatının ithalatı karşılama oranı yüzde 227 seyisinde gerçekleşti.





Uşak 122 milyon dolar ihracata karşılık 117 milyon dolar ithalat yaparken, Kütahya 101 milyon dolar ihracata karşılık 92 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye'de ihracatın başladığı yer olan Ege Bölgesi 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 7 milyar 699 milyon dolarlık ithalata karşılık, 8 milyar 509 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 111'e ulaştı. Rekor kıran Aydın, ithalatının üç katı ihracat yaptı.



2017 yılının ilk yarısında, Türkiye'nin ihracatı 71 milyar 583 milyon dolar, ithalatı ise 99 milyar 658 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 71.8 olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi, Türkiye ortalamasından 30 puan daha iyi bir performans sergiledi.



Türkiye'de ihracatta ikinci sırada yer alan Ege Bölgesi'nin 2017 yılının ilk yarısındaki ihracatı gümrük müdürlüklerinin kayıtlarına göre ise; 10 milyar 467 milyon dolar oldu. Gümrük müdürlükleri kayıtlarına göre Ege Bölgesi'nin ithalatı 10 milyar 449 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ege Bölgesi'nin dış ticaret hacmi ise; 20 milyar 916 milyon dolara ulaştı.





DENİZLİ'NİN İHRACATININ İTHALATINI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 145



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yapılan derlemeye göre Ege Bölgesi illeri; İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Balıkesir, Afyon, Muğla, Kütahya ve Uşak 2017 yılının Ocak - Haziran döneminde 8 milyar 509 milyon dolar ihracata imza atarken, İzmir dışındaki 8 ilin ihracatı, ithalatını geçti.

İzmir, 2017 yılının Ocak - Haziran döneminde 4 milyar 332 milyon dolar ihracat ile Ege Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı. İzmir'in ithalatı ise 4 milyar 706 milyon dolar oldu. İzmir'in dış ticaret hacmi 9 milyar 39 milyon dolara ulaşırken, İzmir'in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti.İzmir'i 1 milyar 721 milyon dolarlık ihracatla Manisa izledi. Manisa'nın ithalatı ise 1 milyar 434 milyon dolar, dış ticaret hacmi ise; 3 milyar 155 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Manisa'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 120 oldu.Bornoz ve havlu üretiminin başkenti Denizli, 2017 yılının Ocak - Haziran döneminde 892 milyon dolarlık ithalata karşılık, 1 milyar 291 milyon dolarlık ihracat yaptı. Denizli'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 145 olarak kayıtlara geçti.

Aydın ihracat

Aydın ithalat

Aydın ticaret

Aydın rekor kırdı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki gümrük müdürlüklerinin 2017 yılının ilk yarısında kayda aldığı ihracat rakamları irdelendiğinde, Aliağa Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 779 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. İzmir Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 116 milyon dolarlık ihracat kaydıysa ikinci sıranın sahibi oldu. İki gümrük müdürlüğü Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün kayda aldığı ihracatın yüzde 85'inin işlemlerine imza attı. İthalatta da; Aliağa Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 572 milyon dolar ile birinci, İzmir Gümrük Müdürlüğü 4 milyar 214 milyon dolar ile ikinci oldu.