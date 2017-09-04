2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı! Almanya gerileyecek Türkiye yükselecek

Gelişmekte olan ülkeler, 2030 yılına gelindiğinde dünya ekonomisinin üst sıralarında yerini alacak. Araştırma şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC) raporuna göre, Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan dünya ekonomileri, ABD ve Çin’in ekonomik gücüyle rekabet edebilecek güçte olacak. PwC’nin hazırladığı listede, ülkeler satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan gayrisafi yurtiçi hasılasına (GSYH) göre sıralanıyor.
Buna göre, Çin’in 2016 listesindeki liderliği 2030 yılında da devam ederken, Almanya listede 2 sıra birden gerileyerek yedinci sıraya düşüyor. 2016’da listede ilk 10’da yer alan Brezilya, İngiltere ve Fransa’nın da 2030 yılı tahminlerinde gerilediği görülüyor. PwC raporunda en büyük çıkışlardan birini ise 3 sıra birden yükselen Endonezya ve ilk 10’a giren Meksika kaydediyor.
DENGELERDE DEĞİŞİM 1980’LERDE BAŞLADI
Gazete Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre raporda Türkiye’nin rekabetçi ortamda gelişimini sürdürerek 13 yıl içinde 1 trilyon $ artışla satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük 12’nci ekonomisi olacağı öngörülüyor.
PwC’nin ülkelerin 2030 yılındaki satın alma gücü paritesi tahminlerini içeren raporunda, ülkelerin 2016 yılındaki sıralamalarının değişmesinin birçok nedeni bulunuyor. Son yıllarda dünya ekonomisinde güç dengelerinin değişmesi ise, hiç kuşkusuz bunlardan en öne çıkanı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan yeni ekonomik dünya düzeninde, üretim ve tüketim ağırlıklı olarak Batı dünyasında gerçekleşiyordu.
GELİŞMEKTE OLANLAR İLK 5’E GİRECEK
Başta ABD olmak üzere savaşın diğer kazanananları İngiltere ve Fransa, sonrasında da Almanya ve İtalya ekonomik alanda yaşanan devrimsel gelişmelerin büyük bölümünü üstlendiler. Aynı dönemde Asya’da yalnızca Japonya ekonomik ve teknolojik güç olarak ortaya çıkarken, aradan geçen zamanda yaşanan toplumsal değişimler ve bunun insan nüfusundaki artışa yansıması, 1980’li yıllardan itibaren kuralları değiştirmeye başladı.
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