2030'un en güçlü ekonomileri sıralandı! Almanya gerileyecek Türkiye yükselecek

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GELİŞMEKTE OLANLAR İLK 5’E GİRECEK

Başta ABD olmak üzere savaşın diğer kazanananları İngiltere ve Fransa, sonrasında da Almanya ve İtalya ekonomik alanda yaşanan devrimsel gelişmelerin büyük bölümünü üstlendiler. Aynı dönemde Asya’da yalnızca Japonya ekonomik ve teknolojik güç olarak ortaya çıkarken, aradan geçen zamanda yaşanan toplumsal değişimler ve bunun insan nüfusundaki artışa yansıması, 1980’li yıllardan itibaren kuralları değiştirmeye başladı.