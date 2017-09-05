United Technologies ve Rockwell 30 milyar dolara anlaştı

Uçak motoru, havacılık sistemleri başta olmak üzere havacılık ürünlerinin en büyük tedarikçilerinden United Technologies (UTC) yaklaşık 30 milyar dolar tutarında dev bir satın almaya imza attı.
Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda asansör ve yürüyen merdiven üreticisi Otis ve klima tedarikçisi Carrier'in de sahibi olan 94.2 milyar dolar değerindeki UTC, havayolu şirketlerine ve devlet kuruluşlarına elektronik ve bilişim sistemleri üreten Rockwell Collins firmasını bünyesine kattı.
Böylelikle sivil havacılık ve savunma uçaklarına yönelik dünyanın en büyük parça üreticilerinden biri meydana gelmiş oldu.
30 milyar dolar toplam işlem bedeline sahip olan satış, Rockwell Collins'in 7 milyar dolar civarındaki borçlarıyla birlikte 23 milyar dolarlık tüm nakit ve nakit benzeri değerlerini de kapsıyor. United Technologies'in ilk planı ise Rockwell Collins'in borç stoku ve nakit rezervine yönelik fon sağlanması olacak.
BOEING VE AIRBUS MEMNUN DEĞİL
İki Amerikalı şirketin yaptığı duyuruya göre, anlaşma kapsamında firmaların havacılık sistemleri bölümleri birleştirilerek Collins Aerospace Systems ismiyle yeni bir birim oluşturulacak.
- Bu satın alma havacılık işlerimine olağanüstü bir kapasite sağlayacak ve ileri düzey havacılık sistemlerine yönelik teknolojik hizmetlerimizi güçlendirecek. Greg Hayes | UTC CEO
Yaratılacak yeni dev şirket sayesinde dünyanın en büyük uçak üreticileri Boeing ve Airbus'ın üretim ve satış sonrası uçak bileşenleri fiyatlarına yönelik baskısının kırılması bekleniyor. Airbus ve Boeing tedarikçileri bileşenlerde düşük fiyatlara zorluyordu.
Boeing, geçtiğimiz temmuz ayındaki açıklamasıyla kendi elektronik sistemlerini kurabileceğini dahi belirtmişti. Airbus ise tedarikçisi UTC'nin yeni uçak teslimatlarında gecikmeye yol açan endüstriyel sorunları gidermeye odaklanmasını istemişti.
EN BÜYÜK JET MOTORU VE UÇAK BİLEŞENLERİ TEDARİKÇİSİ
United Technologies CEO'su Hayes ise uçak üreticilerine meydan okuyarak, "satış sonrası ürün ve hizmetlerden daha fazla pay istiyorlarsa biz de ürünlerimizin fiyatlandırmasını yeniden değerlendiririz." açıklamasında bulunmuştu.
Analistler, birleşme sayesinde uçak üretiminde ihtiyaç duyulan parçaların daha fazlasını üretebilecek UTC ve Rockwell'in elinin güçlendiğinde hemfikir.
UTC'nin ürettiği motorlar; Airbus, Bombardier, Embraer firmaları başta olmak üzere pek çok sivil şirketin uçaklarında ve Lockheed Martin'in F-35 savaş jetlerinde kullanılıyor. Firma ticari jet uçaklarının iniş takımlarını, havalandırma sistemlerini ve motor kapaklarını da yapıyor.
GREG HAYES - United Technologies CEO
62 MİLYAR DOLAR TOPLAM SATIŞ HACMİ
Rockwell Collins ise Boeing ve Airbus'un ana havacılık elektroniği tedarikçisi olmasının yanı sıra yolcu koltuğu ve kabin mobilyalarının yanı sıra uçaklarda kullanılan tuvalet ve mutfakları da üretiyordu. Rockwell, bu iş için B/E Havacılığı bahar aylarında 6.4 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
UTC ve Rockwell yaklaşık 1 ay süren görüşmeler sonrası anlaştı ve işlemlerin 2018 yılının 3. çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Birleşme sayesinde iki firmanın kombine satışlarının 62 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor. Boeing ise bu kategoride 92 milyar dolar hacme sahip.
Satışa finansal açıdan UTC adına Morgan Stanley ve Rockwell adına da J.P. Morgan ve Citigroup aracılık etti.
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Misafir 2 dakika öncebiz uçak yapıyorduk .motor felan ne oldu o iş00
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Misafir 18 dakika önceyeni kartel sistemi...askeri üretim yapan bir firmada sivil bilgilerin olması biraz can sıkıcı olabilir...00