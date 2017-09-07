Kurban Bayramı'nda 900 bin büyükbaş, 2.2 milyon küçükbaş kurbanlık satıldı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç yaptığı açıklamada, yetiştiricilerin aylar öncesinden gerçekleştirdiği hazırlık sayesinde bayramda ihtiyaçtan fazla kurbanlığın olduğunu ve tüketicilerin sıkıntı yaşamadığını söyledi.
Bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, "Büyükbaş kurbanlıkların satışı beklediğimiz doğrultuda oldu. Hemen hemen geçen seneki fiyatlardan satılan kurbanlıklar, bazı yerlerde hayvanın cinsine göre daha düşük fiyatlardan bile verildi. Bayramdan önce büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı" dedi.
Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) satılmayan kurbanlıkları alacağı yönündeki açıklamasının, yetiştiricileri mutlu ettiğini aktararak, "Buna karşın kurumun alım fiyatından üreticiler çok memnun değil. ESK normal fiyatından alıyor ama hiç alım yapmasa daha kötü olurdu. Yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıkları memleketlerine götürmeleri yerine burada kestirmeleri menfaatlerine olan bir şey" diye konuştu.
TATİL SÜRESİ KURBANLIK SATIŞLARINI DÜŞÜRDÜ
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise bu sene bayram tatilinin uzun olmasından dolayı bazı vatandaşların tatile gittiğini, küçükbaş kurban satışlarının geçen seneye göre yaklaşık yüzde 30 düşerek 2 milyon 200 bin civarında kaldığını bildirdi.
Kurbanlık hayvanların değerinden daha düşük fiyata satıldığını anlatan Çelik, "Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların canlı kilogramının 18-19 liradan satılmasını öngörmüştük fakat ortalama 17 liraya düştüğünü görüyoruz. Bu da yetiştiricinin beklentisini karşılamadı" değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, ESK'nin elde kalan kurbanlıkları almasının bir nebze de olsa yetiştiricileri rahatlatacağını belirterek, kurumun verdiği fiyatı düşük bulanların hayvanlarını alarak dönüş yoluna girdiklerini söyledi.
ESK ELDE KALAN KURBANLIKLARI ALIYOR
Öte yandan, ESK tarafından yetiştiricilerin ellerinde kalan kurbanlıklar belirlenen fiyatlardan satın alınıyor. ESK'den yapılan duyuruda, Türkiye genelinde yetiştiricilerin Kurban Bayramı dolayısıyla pazarlara getirdiği ancak satamadığı hayvanlarını değerinin altında vermelerini önlemek, geri dönüş sürecindeki mali giderlerin önüne geçmek için kurumun kurbanlık hayvanları canlı olarak alacağı belirtildi.
Buna göre, ESK kombina müdürlüklerince kurbanlık hayvanların alımı fiziksel ve hayvan hastalıkları açısından muayene sonrasında yapılıyor.
Asgari 400 kilogram ve üzeri canlı kesimlik sığırlar kilogramda 14.50 liralık fiyattan alınıyor. 320-399 kilogramlık sığırlar için alım fiyatı 13.50 lira olarak uygulanıyor.
Canlı küçükbaş hayvanlarda ise kilogram başına alım fiyatları şöyle:
Toklular 13.50 lira, koyunlar 12 lira, keçiler 9.50 lira.
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